Трейлер «Людей в черном» делает из пользователей Twitter бисексуалов
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Трейлер «Людей в черном» делает из пользователей Twitter бисексуалов

от Telekritika
От Telekritika 54
Главная Интернет Трейлер «Людей в черном» делает из пользователей Twitter бисексуалов

Вчера в сеть выложили трейлер спин-оффа «Людей в черном» (Men In Black: International). У Twitter, как обычно, свое видение происходящего.

Тор и Валькирия (в смысле, Крис Хемсворт и Тесса Томпсон) переоделись в стильные костюмы-двойки и пытаются вычислить шпиона в рядах Людей в черном.

Впрочем, трейлер новинки приняли бы на ура и без всякого намека на сюжет: в интернете только и разговоров, что о прикидах новоявленных агентов и их неоспоримой привлекательности.

«Крис Хемсворт и Тесса Томпсон на радость бисексуалам в “Людях в черном”».

«Тесса Томпсон в костюме в фильме “Люди в черном”. Популяция гетеросексуальных девчонок по всей планете пошла на спад».

«Тесса Томпсон в костюме. Тесса Томпсон подмигивает. Тесса Томпсон с пистолетом. Тесса Томпсон улыбается. МНЕ ЭТО НУЖНО».

Таких твитов мы не читали со времен выхода новых клипов Жанель Моне.

Напомним, что на днях также был опубликован первый трейлер драмеди «Куда ты пропала, Бернадетт?», снятой по бестселлеру Марии Сэмпл. Главную роль в фильме играет Кейт Бланшетт.

Фото: Amblin Entertainment, Columbia Pictures

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