Трейлер «Людей в черном» делает из пользователей Twitter бисексуалов

Тор и Валькирия (в смысле, Крис Хемсворт и Тесса Томпсон) переоделись в стильные костюмы-двойки и пытаются вычислить шпиона в рядах Людей в черном.

Впрочем, трейлер новинки приняли бы на ура и без всякого намека на сюжет: в интернете только и разговоров, что о прикидах новоявленных агентов и их неоспоримой привлекательности.

Chris Hemsworth and Tessa Thompson feeding the bisexuals well in men in black international! pic.twitter.com/iKCGCNs7D8 — josie 🕸🕷 (@emiliaheards) December 20, 2018

«Крис Хемсворт и Тесса Томпсон на радость бисексуалам в “Людях в черном”».

tessa thompson wearing a suit in men in black. straight girls going✈️ extinct across the globe as we speak pic.twitter.com/tEWj3NNiem — gabi (@harleivy) December 20, 2018

«Тесса Томпсон в костюме в фильме “Люди в черном”. Популяция гетеросексуальных девчонок по всей планете пошла на спад».

Tessa Thompson in a suit.

Tessa Thompson giving eyes.

Tessa Thompson with a gun.

Tessa Thompson with a smize.



I WANT IT ALL. #MIBInternationalpic.twitter.com/6sq2hNSqEh — Jenny Yang 👲🏼👲🏼👲🏼 (@jennyyangtv) December 20, 2018

«Тесса Томпсон в костюме. Тесса Томпсон подмигивает. Тесса Томпсон с пистолетом. Тесса Томпсон улыбается. МНЕ ЭТО НУЖНО».

Таких твитов мы не читали со времен выхода новых клипов Жанель Моне.

Напомним, что на днях также был опубликован первый трейлер драмеди «Куда ты пропала, Бернадетт?», снятой по бестселлеру Марии Сэмпл. Главную роль в фильме играет Кейт Бланшетт.

Фото: Amblin Entertainment, Columbia Pictures