«Исчезнувшая» для сангвиников: трейлер нового фильма с Кейт Бланшетт

Режиссер фильма – Ричард Линклейтер, сделавший себе имя в 90-х на независимых фильмах (в частности, ленте «Под кайфом и в смятении», для которой Led Zeppelin памятно не предоставили одноименную песню Dazed and Confused).

Помимо Кейт Бланшетт, роли в «Бернадетт» исполнили Джуди Грир («Человек-муравей»), Билли Крудап («Чужой: Завет») и Лоуренс Фишборн («Матрица»).

По сюжету, страдающая агорафобией мать семейства Бернадетт исчезает, вынудив свою дочь Би (Эмма Нельсон) взять на себя роль частного сыщика. Несмотря на то, что ситуация для семьи безрадостная, трейлер вышел весьма жизнеутверждающим; и немудрено – оригинальный роман, публиковавшийся под типичной для «чик-лита» обложкой, был вполне себе комичным.

Производством занимается компания Annapurna Pictures. В США фильм «Куда ты пропала, Бернадетт?» выйдет на экраны 22 марта 2019 года.

Напомним, что накануне стала известна приблизительная сумма убытков Universal по итогу премьеры фильма «Смертные машины».

Фото: Annapurna Pictures