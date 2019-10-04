📺THR опубликовал список 50 самых влиятельных шоураннеров 2019 года

В преддверии «войны стриминговых сервисов» очень важно заполучить как можно больше качественного контента и креативных шоураннеров, которые будут создавать фильмы и сериалы для платформ. Например, не так давно Netflix переманил с HBO создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса, а Apple TV+ запаслись рядом именитых режиссеров, уже снимающих проекты для новых работодателей.
В новом списке THR есть как свежие имена, так и уже засидевшиеся на своих детищах мастодонты сериального производства. Из всех мест прописки наиболее запасся креативным персоналом Netflix – в списке у него 20 шоураннеров.
Список 50 самых влиятельных шоураннеров:
- Дж. Дж. Абрамс («Мир Дикого Запада», «Касл Рок»)
- Роберто Агирре-Сакаса («Леденящие душу приключения Сабрины», «Ривердэйл»)
- Джесси Армстронг («Наследники»)
- Кенья Баррис («Черноватые», «Повзрослевшие», «Смешанные»)
- Алек Берг, Билл Хейдер и Майк Юдж («Барри», «Силиконовая долина»)
- Грег Берланти («Флэш», «Зеленая стрела», «Легенды завтрашнего дня», «Черная молния», «Ривердэйл», «Ты», «Леденящие душу приключения Сабрины», «Слепая зона», «Бог меня зафрендил», «Роковой патруль», «Титаны»)
- Чарли Брукер и Аннабель Джонс («Черное зеркало»)
- Карлтон Кьюз («Джек Райан»)
- Ли Дэниелс («Империя»)
- Мэтт и Росс Дафферы («Очень странные дела»)
- Ава Дюверней («Королева сахарных плантаций», «Когда они нас увидят»)
- Сэм Эсмейл («Мистер Робот», «Возвращение домой»)
- Майк Флэнаган и Тревор Мэйси («Призраки дома на холме»)
- Дэн Фогельман, Айзек Аптейкер и Элизабет Бергер («Это мы»)
- Скотт М. Гимпл («Ходячие мертвецы», «Бойся ходячих мертвецов»)
- Адам Ф. Голдберг («Голдберги», «Обученные»)
- Винс Гиллиган и Питер Гулд («Лучше звоните Солу»)
- Ноа Хоули («Фарго»)
- Лесли Хедленд и Наташа Лионне («Матрешка»)
- Лиза Джой и Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»)
- Минди Калинг («Четыре свадьбы»)
- Глория Кальдерон Келлет и Майк Ройс («Однажды за один раз»)
- Дэвид И. Келли («Большая маленькая ложь», «Мистер Мерседес»)
- Кортни Э. Кэмп («Власть в ночном городе»)
- Мишель и Роберт Кинг («Хорошая борьба», «Зло»)
- Дженджи Коэн, Лиз Флаив и Карли Менш («Оранжевый – хит сезона», «Блеск»)
- Алекс Курцман («Стартрек: Дискавери»)
- Сэм Левинсон («Эйфория»)
- Стив Левитан и Кристофер Ллойд («Американская семейка»)
- Чак Лорри («Молодой Шелдон», «Мамочка», «Метод Комински», «Боб любит Абишолу»)
- Лиз Мэриуэзер («Одинокие родители», «Благослови этот бардак»)
- Брюс Миллер («История служанки»)
- Рональд Д. Мур («Чужестранка»)
- Питер Морган («Корона»)
- Крис Менди («Озарк»)
- Райан Мерфи, Тим Минир и Брэд Фэлчак («Американская история ужасов», «9-1-1», «Политик», «Поза»)
- Джордан Пил («Сумеречная зона», «Последний настоящий гангстер»)
- Прентис Пенни и Исса Рай («Белая ворона»)
- Тайлер Перри («Имущие и неимущие»)
- Джули Плек («Наследие», «Розуэлл»)
- Майкл Шур («Бруклин девять-девять», «Хорошее место»)
- Тэйлор Шеридан («Йеллоустоун»)
- Эми Шерман Палладино и Дэн Палладино («Потрясающая миссис Мейзел»)
- Даррен Стар («Молодая»)
- Криста Вернофф («Анатомия страсти», «Пожарная часть 19»)
- Лина Вэйт («Чи»)
- Фиби Уоллер-Бридж («Убивая Еву», «Дрянь»)
- Джон Уэллс («Бесстыдники», «Царство животных»)
- Дик Вульф («Закон и порядок: Специальный корпус», «Пожарные Чикаго», «Полиция Чикаго», «Медики Чикаго», «ФБР»)
- Алан Янг (Forever, Little America)
The Hollywood Reporter опросил зрителей, знают ли они имена шоураннеров их любимых проектов. 73% опрошенных ответили отрицательно. Также большинство людей не ориентируются на создателей при выборе сериала.
Ранее стало известно, что Apple TV+ будут прокатывать свои фильмы в кинотеатрах за несколько месяцев до релиза на сервисе.
Фото: Amazon Studios