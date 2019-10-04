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📺THR опубликовал список 50 самых влиятельных шоураннеров 2019 года

от Telekritika
От Telekritika 381
Главная Кино 📺THR опубликовал список 50 самых влиятельных шоураннеров 2019 года

Поддерживая ежегодную традицию, The Hollywood Reporter выкатил перечень имен самых влиятельных создателей сериалов на телевидении и стримингах за последний год.

В преддверии «войны стриминговых сервисов» очень важно заполучить как можно больше качественного контента и креативных шоураннеров, которые будут создавать фильмы и сериалы для платформ. Например, не так давно Netflix переманил с HBO создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса, а Apple TV+ запаслись рядом именитых режиссеров, уже снимающих проекты для новых работодателей.

В новом списке THR есть как свежие имена, так и уже засидевшиеся на своих детищах мастодонты сериального производства. Из всех мест прописки наиболее запасся креативным персоналом Netflix – в списке у него 20 шоураннеров.

Список 50 самых влиятельных шоураннеров:

  • Дж. Дж. Абрамс («Мир Дикого Запада», «Касл Рок»)
  • Роберто Агирре-Сакаса («Леденящие душу приключения Сабрины», «Ривердэйл»)
  • Джесси Армстронг («Наследники»)
  • Кенья Баррис («Черноватые», «Повзрослевшие», «Смешанные»)
  • Алек Берг, Билл Хейдер и Майк Юдж («Барри», «Силиконовая долина»)
  • Грег Берланти («Флэш», «Зеленая стрела», «Легенды завтрашнего дня», «Черная молния», «Ривердэйл», «Ты», «Леденящие душу приключения Сабрины», «Слепая зона», «Бог меня зафрендил», «Роковой патруль», «Титаны»)
  • Чарли Брукер и Аннабель Джонс («Черное зеркало»)
  • Карлтон Кьюз («Джек Райан»)
  • Ли Дэниелс («Империя»)
  • Мэтт и Росс Дафферы («Очень странные дела»)
  • Ава Дюверней («Королева сахарных плантаций», «Когда они нас увидят»)
  • Сэм Эсмейл («Мистер Робот», «Возвращение домой»)
  • Майк Флэнаган и Тревор Мэйси («Призраки дома на холме»)
  • Дэн Фогельман, Айзек Аптейкер и Элизабет Бергер («Это мы»)
  • Скотт М. Гимпл («Ходячие мертвецы», «Бойся ходячих мертвецов»)
  • Адам Ф. Голдберг («Голдберги», «Обученные»)
  • Винс Гиллиган и Питер Гулд («Лучше звоните Солу»)
  • Ноа Хоули («Фарго»)
  • Лесли Хедленд и Наташа Лионне («Матрешка»)
  • Лиза Джой и Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»)
  • Минди Калинг («Четыре свадьбы»)
  • Глория Кальдерон Келлет и Майк Ройс («Однажды за один раз»)
  • Дэвид И. Келли («Большая маленькая ложь», «Мистер Мерседес»)
  • Кортни Э. Кэмп («Власть в ночном городе»)
  • Мишель и Роберт Кинг («Хорошая борьба», «Зло»)
  • Дженджи Коэн, Лиз Флаив и Карли Менш («Оранжевый – хит сезона», «Блеск»)
  • Алекс Курцман («Стартрек: Дискавери»)
  • Сэм Левинсон («Эйфория»)
  • Стив Левитан и Кристофер Ллойд («Американская семейка»)
  • Чак Лорри («Молодой Шелдон», «Мамочка», «Метод Комински», «Боб любит Абишолу»)
  • Лиз Мэриуэзер («Одинокие родители», «Благослови этот бардак»)
  • Брюс Миллер («История служанки»)
  • Рональд Д. Мур («Чужестранка»)
  • Питер Морган («Корона»)
  • Крис Менди («Озарк»)
  • Райан Мерфи, Тим Минир и Брэд Фэлчак («Американская история ужасов», «9-1-1», «Политик», «Поза»)
  • Джордан Пил («Сумеречная зона», «Последний настоящий гангстер»)
  • Прентис Пенни и Исса Рай («Белая ворона»)
  • Тайлер Перри («Имущие и неимущие»)
  • Джули Плек («Наследие», «Розуэлл»)
  • Майкл Шур («Бруклин девять-девять», «Хорошее место»)
  • Тэйлор Шеридан («Йеллоустоун»)
  • Эми Шерман Палладино и Дэн Палладино («Потрясающая миссис Мейзел»)
  • Даррен Стар («Молодая»)
  • Криста Вернофф («Анатомия страсти», «Пожарная часть 19»)
  • Лина Вэйт («Чи»)
  • Фиби Уоллер-Бридж («Убивая Еву», «Дрянь»)
  • Джон Уэллс («Бесстыдники», «Царство животных»)
  • Дик Вульф («Закон и порядок: Специальный корпус», «Пожарные Чикаго», «Полиция Чикаго», «Медики Чикаго», «ФБР»)
  • Алан Янг (Forever, Little America)

The Hollywood Reporter опросил зрителей, знают ли они имена шоураннеров их любимых проектов. 73% опрошенных ответили отрицательно. Также большинство людей не ориентируются на создателей при выборе сериала.

Ранее стало известно, что Apple TV+ будут прокатывать свои фильмы в кинотеатрах за несколько месяцев до релиза на сервисе.

Фото: Amazon Studios

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