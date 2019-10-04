📺THR опубликовал список 50 самых влиятельных шоураннеров 2019 года

В преддверии «войны стриминговых сервисов» очень важно заполучить как можно больше качественного контента и креативных шоураннеров, которые будут создавать фильмы и сериалы для платформ. Например, не так давно Netflix переманил с HBO создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса, а Apple TV+ запаслись рядом именитых режиссеров, уже снимающих проекты для новых работодателей.

В новом списке THR есть как свежие имена, так и уже засидевшиеся на своих детищах мастодонты сериального производства. Из всех мест прописки наиболее запасся креативным персоналом Netflix – в списке у него 20 шоураннеров.

Список 50 самых влиятельных шоураннеров:

Дж. Дж. Абрамс («Мир Дикого Запада», «Касл Рок»)

(«Мир Дикого Запада», «Касл Рок») Роберто Агирре-Сакаса («Леденящие душу приключения Сабрины», «Ривердэйл»)

(«Леденящие душу приключения Сабрины», «Ривердэйл») Джесси Армстронг («Наследники»)

(«Наследники») Кенья Баррис («Черноватые», «Повзрослевшие», «Смешанные»)

(«Черноватые», «Повзрослевшие», «Смешанные») Алек Берг, Билл Хейдер и Майк Юдж («Барри», «Силиконовая долина»)

(«Барри», «Силиконовая долина») Грег Берланти («Флэш», «Зеленая стрела», «Легенды завтрашнего дня», «Черная молния», «Ривердэйл», «Ты», «Леденящие душу приключения Сабрины», «Слепая зона», «Бог меня зафрендил», «Роковой патруль», «Титаны»)

(«Флэш», «Зеленая стрела», «Легенды завтрашнего дня», «Черная молния», «Ривердэйл», «Ты», «Леденящие душу приключения Сабрины», «Слепая зона», «Бог меня зафрендил», «Роковой патруль», «Титаны») Чарли Брукер и Аннабель Джонс («Черное зеркало»)

(«Черное зеркало») Карлтон Кьюз («Джек Райан»)

(«Джек Райан») Ли Дэниелс («Империя»)

(«Империя») Мэтт и Росс Дафферы («Очень странные дела»)

(«Очень странные дела») Ава Дюверней («Королева сахарных плантаций», «Когда они нас увидят»)

(«Королева сахарных плантаций», «Когда они нас увидят») Сэм Эсмейл («Мистер Робот», «Возвращение домой»)

(«Мистер Робот», «Возвращение домой») Майк Флэнаган и Тревор Мэйси («Призраки дома на холме»)

(«Призраки дома на холме») Дэн Фогельман, Айзек Аптейкер и Элизабет Бергер («Это мы»)

(«Это мы») Скотт М. Гимпл («Ходячие мертвецы», «Бойся ходячих мертвецов»)

(«Ходячие мертвецы», «Бойся ходячих мертвецов») Адам Ф. Голдберг («Голдберги», «Обученные»)

(«Голдберги», «Обученные») Винс Гиллиган и Питер Гулд («Лучше звоните Солу»)

(«Лучше звоните Солу») Ноа Хоули («Фарго»)

(«Фарго») Лесли Хедленд и Наташа Лионне («Матрешка»)

(«Матрешка») Лиза Джой и Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»)

(«Мир Дикого Запада») Минди Калинг («Четыре свадьбы»)

(«Четыре свадьбы») Глория Кальдерон Келлет и Майк Ройс («Однажды за один раз»)

(«Однажды за один раз») Дэвид И. Келли («Большая маленькая ложь», «Мистер Мерседес»)

(«Большая маленькая ложь», «Мистер Мерседес») Кортни Э. Кэмп («Власть в ночном городе»)

(«Власть в ночном городе») Мишель и Роберт Кинг («Хорошая борьба», «Зло»)

(«Хорошая борьба», «Зло») Дженджи Коэн, Лиз Флаив и Карли Менш («Оранжевый – хит сезона», «Блеск»)

(«Оранжевый – хит сезона», «Блеск») Алекс Курцман («Стартрек: Дискавери»)

(«Стартрек: Дискавери») Сэм Левинсон («Эйфория»)

(«Эйфория») Стив Левитан и Кристофер Ллойд («Американская семейка»)

(«Американская семейка») Чак Лорри («Молодой Шелдон», «Мамочка», «Метод Комински», «Боб любит Абишолу»)

(«Молодой Шелдон», «Мамочка», «Метод Комински», «Боб любит Абишолу») Лиз Мэриуэзер («Одинокие родители», «Благослови этот бардак»)

(«Одинокие родители», «Благослови этот бардак») Брюс Миллер («История служанки»)

(«История служанки») Рональд Д. Мур («Чужестранка»)

(«Чужестранка») Питер Морган («Корона»)

(«Корона») Крис Менди («Озарк»)

(«Озарк») Райан Мерфи, Тим Минир и Брэд Фэлчак («Американская история ужасов», «9-1-1», «Политик», «Поза»)

(«Американская история ужасов», «9-1-1», «Политик», «Поза») Джордан Пил («Сумеречная зона», «Последний настоящий гангстер»)

(«Сумеречная зона», «Последний настоящий гангстер») Прентис Пенни и Исса Рай («Белая ворона»)

(«Белая ворона») Тайлер Перри («Имущие и неимущие»)

(«Имущие и неимущие») Джули Плек («Наследие», «Розуэлл»)

(«Наследие», «Розуэлл») Майкл Шур («Бруклин девять-девять», «Хорошее место»)

(«Бруклин девять-девять», «Хорошее место») Тэйлор Шеридан («Йеллоустоун»)

(«Йеллоустоун») Эми Шерман Палладино и Дэн Палладино («Потрясающая миссис Мейзел»)

(«Потрясающая миссис Мейзел») Даррен Стар («Молодая»)

(«Молодая») Криста Вернофф («Анатомия страсти», «Пожарная часть 19»)

(«Анатомия страсти», «Пожарная часть 19») Лина Вэйт («Чи»)

(«Чи») Фиби Уоллер-Бридж («Убивая Еву», «Дрянь»)

(«Убивая Еву», «Дрянь») Джон Уэллс («Бесстыдники», «Царство животных»)

(«Бесстыдники», «Царство животных») Дик Вульф («Закон и порядок: Специальный корпус», «Пожарные Чикаго», «Полиция Чикаго», «Медики Чикаго», «ФБР»)

(«Закон и порядок: Специальный корпус», «Пожарные Чикаго», «Полиция Чикаго», «Медики Чикаго», «ФБР») Алан Янг (Forever, Little America)

The Hollywood Reporter опросил зрителей, знают ли они имена шоураннеров их любимых проектов. 73% опрошенных ответили отрицательно. Также большинство людей не ориентируются на создателей при выборе сериала.

Ранее стало известно, что Apple TV+ будут прокатывать свои фильмы в кинотеатрах за несколько месяцев до релиза на сервисе.

Фото: Amazon Studios

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