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🍏 Apple TV+ будет показывать свои фильмы в кинотеатрах до релиза

от Telekritika
От Telekritika 162
Главная Диджитал 🍏 Apple TV+ будет показывать свои фильмы в кинотеатрах до релиза

Стриминговый сервис Apple, который запустится этой осенью, решил прокатывать свои оригинальные фильмы прежде чем они выйдут на самой платформе, чтобы избежать конфликтов с режиссерами и продюсерами.

Об этом сообщает Wall Street Journal. Новый видеосервис Apple TV+ выйдет на рынок 1 ноября 2019 года более чем в 100 странах. Для наполнения платформы оригинальным контентом компания привлекла к работе над сериалами и кино режиссеров Дэмьена Шазелла, Дж. Дж. Абрамса, Стивена Спилберга и др.

Именно Спилберг после недавнего «Оскара» критиковал стриминговые сервисы из-за их нежелания показывать фильмы в традиционном кинотеатральном прокате. Чтобы избежать конфликтов с прокатчиками и позволить режиссерам собирать премии (кинотеатральный показ – обязательное условие номинации на «Оскар»), Apple решила пойти на такой шаг.

Как отмечает источник WSJ, Apple будет использовать более мягкую стратегию, в отличие от Netflix, которая желает выпускать фильмы в кинотеатрах одновременно с релизом на платформе.

Первыми кинотеатральными релизами компании Apple будут фильмы The Banker, Hala и документальная лента The Elephant Queen. Спустя две недели после проката их можно будет увидеть на платформе.

Напомним, недавно вышел первый трейлер оригинального сериала Apple с Джейсоном Момоа.

Фото: Apple

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