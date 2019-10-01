🍏 Apple TV+ будет показывать свои фильмы в кинотеатрах до релиза

Об этом сообщает Wall Street Journal. Новый видеосервис Apple TV+ выйдет на рынок 1 ноября 2019 года более чем в 100 странах. Для наполнения платформы оригинальным контентом компания привлекла к работе над сериалами и кино режиссеров Дэмьена Шазелла, Дж. Дж. Абрамса, Стивена Спилберга и др.

Именно Спилберг после недавнего «Оскара» критиковал стриминговые сервисы из-за их нежелания показывать фильмы в традиционном кинотеатральном прокате. Чтобы избежать конфликтов с прокатчиками и позволить режиссерам собирать премии (кинотеатральный показ – обязательное условие номинации на «Оскар»), Apple решила пойти на такой шаг.

Как отмечает источник WSJ, Apple будет использовать более мягкую стратегию, в отличие от Netflix, которая желает выпускать фильмы в кинотеатрах одновременно с релизом на платформе.

Первыми кинотеатральными релизами компании Apple будут фильмы The Banker, Hala и документальная лента The Elephant Queen. Спустя две недели после проката их можно будет увидеть на платформе.

Напомним, недавно вышел первый трейлер оригинального сериала Apple с Джейсоном Момоа.

Фото: Apple