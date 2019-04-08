🎙 The Weeknd напишет трек для «Игры престолов»
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🎙 The Weeknd напишет трек для «Игры престолов»

от Telekritika
От Telekritika 56
Главная Кино 🎙 The Weeknd напишет трек для «Игры престолов»

The Weeknd, SZA и Трэвис Скотт вместе выпустят песню для финального сезона сериала HBO.

Об этом пишет Pitchfork.

The Weeknd напишет песню для фанатов сериала «Игра престолов», о чем его попросили создатели сериала. Соул-певица SZA и рэпер Трэвис Скотт присоединятся к созданию трека. Его премьера состоится в ближайшее время, сообщает источник Pitchfork.

Ранее The Weeknd и SZA уже участвовали в записи саундтрека к «Черной Пантере», который выиграл премию «Оскар» в номинации «Лучшая музыка к фильму».

Напомним, восьмой и заключительный сезон «Игры Престолов» выйдет уже в это воскресенье, 14 апреля. PR-кампания сериала идет полным ходом: фанаты нашли все железные троны, а в первых промо создатели «похоронили» главных героев под снегом.

Фото: ERIC RAY DAVIDSON, GQ

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