☢ Тайное становится ядом: как стартовал «Чернобыль» на HBO
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☢ Тайное становится ядом: как стартовал «Чернобыль» на HBO

от Марина Мойнихан
От Марина Мойнихан 295
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6 мая вышел первый эпизод мини-сериала совместного производства HBO и Sky «Чернобыль». «Телекритика» рассказывает, удался ли создателям заявленный драматический триллер.

Допустим, 1986 год в Советском Союзе. Не обязательно 26 апреля, не обязательно Припять, не обязательно даже УССР. Люди живут обычной жизнью, но их быт – быт последнего советского поколения – спустя годы профессор Калифорнийского университета Алексей Юрчак опишет словами, напоминающими скорее сказку: «Это было навсегда, пока не кончилось». Мол, на закате СССР система казалась вечной и безальтернативной, но после ее краха люди запросто отряхнулись от прошлого и зашагали дальше, удивляясь, как им удалось столько лет прожить в этом сонном царстве. Спустя 33 года после трагедии мы можем с горькой иронией ответить: удавалось, потому что государство очень уж старательно хранило их сон. Так усердно, что скорее бы позволило тысячам людей умереть, чем проснуться.

☢ Тайное становится ядом: как стартовал «Чернобыль» на HBO

Фото: HBO

«Чернобыль», снятый в Литве шведами и американцами по заказу Sky (Великобритания) и HBO (США), вызывал закономерный скепсис у людей, родившихся по эту сторону Железного занавеса. Но правы оказались те, кто поверил в сериал: первый часовой эпизод даже превзошел ожидания, обернувшись полноценным фильмом-катастрофой. В нем еще не фигурирует героиня Эмили Уотсон, и Стеллана Скарсгорда в роли зловещего главы правительственной комиссии мы лишь услышали по телефону, но остальные лидеры актерского состава уже оправдали возложенные на них надежды (почему-то сначала автоматически пишешь «возложенный на них долг»).

☢ Тайное становится ядом: как стартовал «Чернобыль» на HBO

Джаред Харрис. Фото: HBO

Джаред Харрис и Адам Нагаитис недавно делили съемочную площадку в «Терроре» (AMC), но теперь их героев ждет террор – и в значении «страх», и в значении «психологическое насилие» – куда более изощренный. Обоим британцам достались роли реальных персонажей: Харрису – расследователя причин катастрофы Валерия Легасова, Нагаитису – пожарного Василия Игнатенко (даже признавая, что он ничуть не похож на реального Игнатенко, трудно отделаться от мысли, что за кельтским фасадом актер до сих пор успешно скрывал белоруса).

☢ Тайное становится ядом: как стартовал «Чернобыль» на HBO

Адам Нагаитис. Фото: HBO

Жене Василия (ее сыграла Джесси Бакли из «Войны и мира» BBC) не спится в апрельскую ночь, и, глядя в окно, она видит в стороне ЧАЭС вспышку. В других квартирах этого не видят, но вот толчок, который следует за вспышкой, точно чувствуют. И что же? Не в силах уснуть, эти люди пойдут к железнодорожной насыпи любоваться заревом. «Красиво», – скажет какая-то женщина. «Что-то металл во рту чувствуется», – может добавить ее спутник, но и он не обеспокоится. Наверху будут работать над тем, чтобы он и дальше не беспокоился – а когда паника в Припяти будет уже неизбежной, настанет черед хранить покой других городов и республик.

☢ Тайное становится ядом: как стартовал «Чернобыль» на HBO

Фото: HBO

Пожалуй, эта подчеркнутая наивность населения – одна из немногих фальшивых нот пилотного эпизода. С другой стороны, без этого акцента на патернализме западному зрителю была бы не так очевидна дефективность «улья» градообразующих предприятий, а в более широком смысле – всей системы под жестким, но хаотичным управлением вечной «Tseka». Кажется, все знают, как функционирует предприятие и что на нем происходит в данный момент: мне, мол, мой друг, сантехник (или уборщик) со станции, сказал, что там все путем. Да там всегда все путем, только к топливу нельзя приближаться, иначе пропишут каждый час выпивать по стакану водки. И то, плохо разве? На самом деле, все что-то знают, но тех, кто знает точно и наверняка, не услышат. Их бросятся перевоспитывать.

☢ Тайное становится ядом: как стартовал «Чернобыль» на HBO

Фото: HBO

Сцены такого «перевоспитания», когда сомневающихся вынуждают взглянуть на Четвертый блок своими глазами, поднимают пилот «Чернобыля» с уровня драматического триллера до настоящего образца космического ужаса: сериал вместе с первыми жертвами катастрофы заглядывает в ее самое сердце – в ту пропасть, которая в фильмах другого жанра оборачивалось черной дырой или «горизонтом событий». В «Чернобыле» нет фантастики, но в нем, как в кошмарных космических одиссеях, есть безумный капитан и чудовищное тщеславие. Хриплый певец Кон О’Нил в роли директора АЭС Брюханова – не самое очевидное кастинговое решение (кажется, продиктованное желанием иметь в актерском составе Иэна Макшейна «для бедных»), но и это работает. Как и Пол Риттер в роли другого ситуативного антагониста, старшего инженера Дятлова, он демонстрирует, что подчас самыми страшными в момент катастрофы могут быть спокойные люди.

Сравнения музыкальной составляющей сериала с «Дюнкерком» поначалу тоже казались преувеличенными, но саунд-дизайн «Чернобыля» и впрямь можно назвать безупречным: аккомпанирующий (недиегетический) дрон все время грозит слиться с (диегетическими) звуками индустриальных процессов, тревоги и сирен, но так до конца и не сливается, ни на секунду не убавляя напряжения.

☢ Тайное становится ядом: как стартовал «Чернобыль» на HBO

Фото: HBO

Однако, пожалуй, самое важное – это то, чего сериал не делает – по крайней мере, пока. Он не тычет в лицо зрителю параллелями с современностью (при том, что вне съемочной площадки актеры не могут удержаться от рассуждений об уроках Чернобыля для нынешних отрицателей глобального потепления). Действие происходит в 86–88 гг., и только. Никакого закадрового комментария «о главном», никаких красноречивых кадров нынешней Припяти. Когда драму не нужно объяснять экспозиционными диалогами и вдалбливать международному зрителю справкой «что все это значит для меня и моих детей» – значит, драма разыграна хорошо. Впрочем, в плане того, как разыграть не драму – трагедию – у этого сериала были лучшие учителя. Худшие друзья своего народа.

Фото: HBO

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