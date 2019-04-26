📺▶ Первый отзыв о сериале «Чернобыль»: «Завораживающий ужас»

Обозреватель поставил новинке пять звезд.

«Детализированность первых двух серий просто душераздирающа: шаг за шагом, секунда за секундой мы видим, как чиновники и управляющие поступают неправильно. Бюрократическая глупость и лихорадочное заметание следов перемежается чистым ужасом в моменты, когда камера переключается на инженеров, пытающихся выяснить, что произошло с ядерным реактором №4», – пишет издание.

«У этого ужаса две стороны. Во-первых, осознание мужчинами того, что попав в здание, они обрекли себя на смерть. А потом начинаются и сами смерти. И все это – на фоне чиновников, пытающихся свалить вину на других, или просто отрицающих правду о взрыве реактора, о катастрофическом распространении радиации. Не стоит волноваться об уровне радиации, убеждают они, когда птицы начинают падать с неба».

Рецензент похвалил актерскую игру Пола Риттера, Кона О’Нила – и, конечно же, Джареда Харриса, сыгравшего инженера-расследователя Валерия Легасова.

Саундтрек «Чернобыля» тоже заслужил комплимент: журналист сравнивает его с музыкой Ханса Циммера к «Дюнкерку». «Я упоминаю “Дюнкерк”, потому что “Чернобыль” действительно разворачивается как военный фильм – с поправкой на то, что враг невидим, а битва еще впереди».

Напомним, что агрегаторы поставили «Чернобылю» скромный ярлык «драма», но мы-то понимаем, что немногим позже 33-й годовщины аварии на ЧАЭС HBO и Sky покажут полноценный триллер. Интересно, что десять лет назад Эмили Уотсон уже играла в фильме, посвященном самым темным сторонам советской машины – она перевоплотилась в Евгению Гинзбург в практически незамеченной ленте «Сталинский террор».

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Фото: HBO