📣 Актрисы сериала «Чернобыль» поделились личными историями
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📣 Актрисы сериала «Чернобыль» поделились личными историями

от Telekritika
От Telekritika 186
Главная Кино 📣 Актрисы сериала «Чернобыль» поделились личными историями

Накануне премьеры сериала «Чернобыль» от HBO исполнительницы главных женских ролей Эмили Уотсон и Джесси Бакли поделились подробностями о съемках.

Эмили Уотсон досталась роль физика-ядерщика Ульяны Хомюк – собирательного образа женщин-ученых в СССР. Джесси Бакли, которая недавно прославилась благодаря роли в сериале «Война и мир», играет реальную героиню Людмилу Игнатенко, жену пожарного Василия Игнатенко. (Актриса пояснила, что ей не удалось пообщаться с прототипом своей героини, потому что Людмила хочет «жить своей жизнью»).

📣 Актрисы сериала «Чернобыль» поделились личными историями

Джесси Бакли в сериале «Чернобыль». Фото: HBO

Ирландка Бакли родилась в 1989 году, так что не может помнить реальных событий, стоящих за сценарием, но в интервью BBC она рассказала, что с детства помнит благотворительный фонд, который отправлял детей из Чернобыльской зоны в Ирландию, где они могли поправить здоровье.

А вот Уотсон была студенткой на момент катастрофы. «Я помню, что некоторые ребята из моего колледжа на тот момент учились в Киеве, но вообще я понятия не имела о том, какой масштаб человеческих жертв имел место», – рассказывает она.

Съемки в основном проходили в Литве, но часть сцены была отсняла в Киеве. «Однажды мы снимали сцену на кладбище, – вспоминает Бакли. – И я увидела, что стоящая рядом со мной женщина из массовки плачет. Я испытала чувство благодарности за то, что она так стремилась передать эту историю на экране, но потом эта женщина повернулась ко мне и произнесла: “Мой сын, мой сын…” Это было не притворство. Это кошмар».

📣 Актрисы сериала «Чернобыль» поделились личными историями

Эмили Уотсон в сериале «Чернобыль». Фото: HBO

Уотсон, в свою очередь, надеется, что сериал поможет людям осознать опасность нынешних техногенных вызовов. «Это очень интересная притча для нашего времени, когда политическая “правда” более удобна, чем то, что говорят ученые. Правда относительна. Стоит одному человеку сказать, что изменение климата – выдумка, как ему тут же предоставляют слово ради соблюдения баланса мнений».

Напомним, что первая серия «Чернобыля» выходит сегодня, 6 мая. Почитайте, что пишут о сериале критики.

Фото: HBO

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