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Российский фильм со Шварценеггером и Джеки Чаном провалился в Китае

от Telekritika
От Telekritika 1124
Главная Кино Российский фильм со Шварценеггером и Джеки Чаном провалился в Китае

Российско-китайское продолжение «Вия» Олега Степченко под названием «Тайна печати дракона» собрало всего $2,08 млн в первый уик-энд на одном из самых прибыльных кинорынков мира – в Китае.

Изначально пышный блокбастер совместного производства России и Китая захлебнулся в первые выходные. При бюджете в $50 млн и наличии в обойме культовых Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера «Тайна печати дракона» заняла в премьерный день всего седьмое место в китайском прокате.

Среди причин неудачного старта портал Kinobusiness.com называет невнятную китайскую рекламу, слишком «прозападное» видение Поднебесной и плохой дубляж. На местном сайте Maoyan фильм имеет оценку 6,4 из 10, а в социальной сети Douban у него 4,1 из 10 – все это довольно низкие по китайским меркам показатели.

По итоговым сборам портал Maoyan прогнозирует российско-китайской картине всего 19,33 млн юаней или $2,75 млн.

«Тайна печати дракона» снята российским режиссером Олегом Степченко и является сиквелом его фильма «Вий», который также частично снимался в Китае. Кроме Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана, в продолжении появился весьма странный актерский ансамбль – Рутгер Хауэр («Бегущий по лезвию») и Павел Воля, Джейсон Флеминг («Большой куш») и Юрий Колокольников. Это первый фильм, в котором Чан и Шварценеггер сыграли вместе.

Если действие «Вия» (вольной трактовки одноименной повести Гоголя. – Ред.) происходило на территории Западной Украины, то в новом фильме оно перенесено в Китай эпохи династии Цин.

Напомним, на прошлой неделе в украинском прокате стартовал «Однажды в Голливуде», с которым Тарантино уже установил рекорд.

Фото: China Film Group

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