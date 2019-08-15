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ProПрокат: Тарантино и его Голливуд

от Дмитрий Чичкан
От Дмитрий Чичкан 578
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«Телекритика» еженедельно рассказывает читателям о киноновинках уик-энда.

С 16 августа много ругаемся в кадре, отражаем удары «Дракона» и возвращаем должок с 12-летними «суперперцами». 

«Однажды в Голливуде»

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Дакота Фаннинг, Курт Расселл, Аль Пачино, Дэймон Херриман и др.

Главный триггер августа в кинотеатрах. Почти каждый хочет или уже собирается посмотреть нового Тарантино – и это неплохо. «Однажды в Голливуде» можно назвать этакими «Мстителями» от мира авторского кино: большое количество высокооплачиваемых актеров, «суперзлодей» (Мэнсон) нависает злым роком над Шэрон Тейт, а билеты, пропорционально для арт-кино, скупаются с прилавков заведомо до начала проката.

Фильм о двух актерах: неудачливой голливудской звезде Рике Далтоне и его каскадере Клиффе Буте, которые ввязываются в грязную историю с убийством Шэрон Тейт в 1969 году «семьей» Чарльза Мэнсона. Тарантино окунулся в свой любимый мир старого Голливуда и перенес его на экран. Кроме аутентичной локации в виде Лос-Анджелеса 1960-х, с персонажами бок о бок живут реальные легенды: Брюс Ли, Берт Рейнольдс, Дин Мартин, Стив Маккуин и, конечно же, Роман Полански с Шэрон Тейт.

Мы уже разбирали, как Sony рекламирует свое наследство от Вайнштейнов (экс-продюсеров Тарантино), а недавно выпустили небольшую рецензию о том, как Квентин работает с табуированными темами и задает тренды в культуре.

«Дора и затерянный город»

В ролях: Изабела Монер, Бенисио дель Торо, Дэнни Трехо, Майкл Пенья, Ева Лонгория, К’Орианка Килчер, Тэмуэра Моррисон

«Какая она вам “Дора”?» – спросит подкованный зритель и не ошибется. Про Дашу-путешественницу вышел полный игровой метр. Девочка подросла, пошла в старшую школу, где ее ожидали рейвы и дешевый портвейн, но вместо этого снова попала в родные джунгли благодаря постаревшему Джанго Фетту (Тэмуэра Моррисон иначе не воспринимается). Он ищет Золотой город, который исследуют родители Доры.

И хоть от фильма веет другими полнометражными спин-оффами сериалов Nickelodeon, критики дали ему неплохие оценки: 81% свежести на «Томатах» и 63/100 на Metacritic. Плюс, приятный бонус для тех, кто умудрится посмотреть «Дору» в оригинале – обезьянку Бутса озвучивает Дэнни «Мачете» Трэхо, а лисенка Жулика – Бенисио дель Торо.

«Хорошие мальчики»

В ролях: Джейкоб Тремблей, Брейди Нун, Кит Л. Уильямс, Уилл Форте, Ретта, Молли Гордон, Лил Релл

Сет Роген и Эван Голдберг решили не ходить далеко за сюжетом: заменили одряхлевших Джону Хилла, Майкла Серу и Криса Минц-Плассе на 12-летних пацанов и пересняли «Суперперцев». Главные герои путешествуют по родному городку, пытаются вернуть наркотики, подглядывают с помощью дронов за подростками и стремятся украсть бутылку пива – все ради вечеринки, на которую мечтают попасть.

Фильм прокатили на South by Southwest и собрали в целом нормальную критику для комедии рейтинга R: 81% на Rotten Tomatoes и 55 на Metacritic.

Фото: Sony Pictures

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