🎞 Как Sony продвигает «Однажды в Голливуде» Тарантино

Можно долго обсуждать, что послужило главным фактором успеха – звездный каст, последняя работа Тарантино или фреска Голливуда 60-х. Но нельзя забывать и о масштабной рекламной кампании от Sony.

5 октября 2017 года The New York Times опубликовала интервью актрисы Эшли Джадд, в котором та обвинила Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Из-за этого покатилась на дно как карьера одиозного продюсера, так и многолетнее сотрудничество Квентина Тарантино с братьями Вайнштейн. Его новыми друзьями стали Sony Pictures, которые обошли Warner Bros., Universal Pictures, Paramount Pictures, Annapurna Pictures и Lionsgate в праве на распространение и рекламу следующего фильма Квентина, «Однажды в Голливуде».

В Штатах Sony размахнулись не на шутку: билборды, рекламные стенды и прочие атрибуты традиционного маркетинга заполонили улицы США. Журналист The Hollywood Reporter Крис Тилк пошагово разобрал рекламную кампанию «Однажды в Голливуде», начиная от первых анонсов и каннской премьеры до письма Тарантино к зрителям и собственно самой рекламы, трейлеров и постеров.

К созданию постеров Sony привлекли маркетинговые агентства Works Advertising и BLT Communications. Первые использовали фотографии актеров в образах и сделали отдельные постеры для каждого персонажа. Works Advertising известны своими работами к фильмам «Дюнкерк», «Богемская рапсодия», а также к грядущим «Чудо-женщина 1984», «Джокеру» и «К звездам» со все тем же Брэдом Питтом в главной роли. Именно их постеры «Однажды в Голливуде» сейчас красуются на большинстве билбордов страны. (Они даже сделали character-постер для пса Бренди.)

К слову, голливудские скандалы с педофилией затронули один из постеров. Местные активисты изменили лица Ди Каприо и Питта на Романа Полански и Джеффри Эпштейна, которых обвиняют в растлении несовершеннолетних, а заголовок фильма поменяли на «Однажды в Педовуде».

Другое агентство, BLT Communications, нарисовало кинотеатральный постер в стиле Дрю Струзана, автора плакатов, к классическим голливудским блокбастерам вроде «Звездных войн» и «Индианы Джонса». Также они придумали ряд постеров к вымышленным фильмам из «Однажды в Голливуде», в которых снялся герой Леонардо Ди Каприо, Рик Далтон. Их названия и стилистика отсылают к работам Серджо Леоне и других режиссеров спагетти-вестернов.

В дополнение к постерам Works Advertising в марте Sony выпустила первый тизер фильма, который окунул зрителей в 1969 год. Робби-Тейт, танцующая под Los Bravos, хиппи, свинг, киноиндустрия, натуральные Брюс Ли и Чарльз Мэнсон – что еще нужно, чтобы представить себя в лихом 69 году?

К традиционной рекламе Sony добавили и другие мероприятия. Например, на официальном канале киностудии в YouTube вышел Q&A с режиссером и исполнителями главных ролей, а на телеканале Sony Turbo 29 июля стартовал уникальный киномарафон от самого Тарантино. Ему позволили выбрать наиболее знаковые и повлиявшие на «Однажды в Голливуде» классические фильмы. В Украине также будут показывать этот кинопраздник каждый вечер, вплоть до 4 августа.

Но главный рекламный ход для фильма – это поездка на фестиваль в Канны. Спустя 25 лет Квентин Тарантино вернулся в основной конкурс и даже был одним из фаворитов гонки по мнению критиков. Перед премьерой на Каннском кинофестивале Тарантино написал открытое письмо журналистам и зрителям с призывом не раскрывать спойлеры, чтобы остальная аудитория могла насладиться фильмом во время проката.

Обилие тематической рекламы на улицах и в интернете, присутствие на крупнейшем кинофестивале в мире и сопутствующие мероприятия прогнозировали фильму хороший старт в прокате – $30 миллионов за первый уик-энд. Однако фильм заработал еще больше – $40 миллионов. Остается только гадать, сколько «Однажды в Голливуде» соберет по исходу проката, но сотрудничество Тарантино с Sony и их подход к рекламе, безусловно, внесли большую лепту в успех.

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