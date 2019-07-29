💰 Тарантино стартовал с лучшей кассой за всю карьеру

Фильм «Однажды в Голливуде» установил своеобразный рекорд, заработав $40 миллионов в первый уик-энд. Ранее лучшим стартом среди картин Тарантино были «Бесславные ублюдки», собравшие $38 миллионов.

С таким стартом и масштабной рекламной кампанией, развернувшейся в Штатах благодаря Sony (о чем мы расскажем в следующем материале), у «Однажды в Голливуде» есть шанс стать самой кассовой работой Тарантино за всю карьеру. Сейчас эту позицию удерживает «Джанго освобожденный» ($425 млн).

Напомним, «Однажды в Голливуде» – девятый и, возможно, последний фильм Квентина Тарантино. Это его первый полный метр, спродюсированный не братьями Вайнштейн, а при поддержке Sony Pictures.

Несмотря на личные рекорды, Тарантино не смог победить Disney в списке лучших бокс-офисов этого уик-энда в США. «Король Лев» заработал еще $75 млн и удерживает первую позицию вторую неделю подряд.

Ранее стало известно, что российское продолжение «Вия» с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером готово к прокату.

Фото: Еsquire