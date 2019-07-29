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💰 Тарантино стартовал с лучшей кассой за всю карьеру

от Telekritika
От Telekritika 1157
Главная Кино 💰 Тарантино стартовал с лучшей кассой за всю карьеру

Новому фильму Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» сулили $30 миллионов в первые выходные, но «баллада о Лос-Анджелесе конца 60-х» заработала на 10 миллионов больше и стала лучшим стартом среди всех работ режиссера.

Фильм «Однажды в Голливуде» установил своеобразный рекорд, заработав $40 миллионов в первый уик-энд. Ранее лучшим стартом среди картин Тарантино были «Бесславные ублюдки», собравшие $38 миллионов.

С таким стартом и масштабной рекламной кампанией, развернувшейся в Штатах благодаря Sony (о чем мы расскажем в следующем материале), у «Однажды в Голливуде» есть шанс стать самой кассовой работой Тарантино за всю карьеру. Сейчас эту позицию удерживает «Джанго освобожденный» ($425 млн).

Однажды в Голливуде

Работы Тарантино по сборам в первый уик-энд, Box Office Mojo

Напомним, «Однажды в Голливуде» – девятый и, возможно, последний фильм Квентина Тарантино. Это его первый полный метр, спродюсированный не братьями Вайнштейн, а при поддержке Sony Pictures.

Несмотря на личные рекорды, Тарантино не смог победить Disney в списке лучших бокс-офисов этого уик-энда в США. «Король Лев» заработал еще $75 млн и удерживает первую позицию вторую неделю подряд.

Ранее стало известно, что российское продолжение «Вия» с Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером готово к прокату.

Фото: Еsquire

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