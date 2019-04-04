🕷 Рэйчел Вайс может сыграть в «Черной Вдове»
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🕷 Рэйчел Вайс может сыграть в «Черной Вдове»

от Telekritika
От Telekritika 29
Главная Кино 🕷 Рэйчел Вайс может сыграть в «Черной Вдове»

Ведутся переговоры об участии актрисы в кинокомиксе Marvel. Также в проект вписались Дэвид Харбор и Флоренс Пью. Скарлетт Йоханссон вернется к роли Черной Вдовы.

Подробности от создателей проекта скудны: фильм расскажет о Наташе Романофф, шпионке и наемной убийце, которую взрастило КГБ. Позднее она покинула их, чтобы присоединиться к организации Щ.И.Т. и Мстителям. Тем не менее, известно, что у фильма будут два злодея – женщина и мужчина. Возможно, на их роли и претендуют Вайс и Харбор, с которыми, по данным Vanity Fair, ведутся переговоры. Контракты еще не финализированы, но сообщается об «активном интересе с обеих сторон».

Кроме исполнительницы главной роли Скарлетт Йоханссон, актерский состав состоит из интересных лиц. Рэйчел Вайс в этом году номинировалась на «Оскар» в категории «лучшая женская роль второго плана» за «Фаворитку», Дэвид Харбор в этом месяце предстанет в образе нового Хеллбоя, а на Флоренс Пью сейчас устремлены взгляды режиссеров: актриса успела снискать популярность в США благодаря «Борьбе с моей семьей» Дуэйна Джонсона и «Королю вне закона» от Netflix, а летом выйдет «Мидсоммар» Ари Астера, где она сыграет главную роль.

Пока Marvel формируют четвертую фазу своей киновселенной, DC раскочегаривают собственную – «Шазам» стартует в прокате.

Фото: Getty Images

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