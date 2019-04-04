⚡ Proпрокат: фильмов много, а «Шазам» – один

С 4 апреля ленимся с Макконахи, остерегаемся воскресших детей и внедряемся на родину украинских арбузов.

«Шазам»

В ролях: Закари Ливай, Марк Стронг, Джимон Хонсу, Джек Дилан Глэйзер, Эшер Энджел

Однажды сирота Билли Бэтсон становится супергероем, но не в результате упорных тренировок или роковой случайности. На эту роль его избрал волшебник Шазам. Теперь Билли предстоит сразиться с предыдущим чемпионом волшебника Сиваной и спасти мир от семи смертных грехов, выпущенных им.

Успевшие оценить кинокомикс описывают «Шазам» как веселое кино о семейных ценностях. Также отмечают игру Закари Ливая, но при этом всем стоит уточнить имя режиссера – Дэвида Ф. Сандберга. Сандберг примечателен тем, что снял короткометражный хоррор «Гаснет свет» (14 млн просмотров на YouTube). Его же руке принадлежат хорошо поставленные фильмы – «И гаснет свет» (полнометражная версия) и «Проклятие Аннабель: Зарождение зла».

«Кладбище домашних животных»

В ролях: Джейсон Кларк, Джон Литгоу, Эми Сайметц

Семья переезжает в дом, который расположен неподалеку от кладбища животных. Похороненные там существа таинственным образом возвращаются к жизни, но уже не такими, как раньше. Ребенка главного героя сбивает грузовик, и он решает похоронить его на таинственном кладбище.

Критики довольно высоко оценили новую экранизацию Стивена Кинга – 70 на Metacritic и 84% на Rotten Tomatoes. Кинокомпания Paramount очень хитро влезла в невероятный спрос на хорроры по Кингу – во вторник Warner Bros. на CinemaCon презентовали два ролика с отснятыми кадрами второй части «Оно» и «Доктора Сон», продолжения «Сияния», где роль Дэнни Торранса сыграет Юэн Макгрегор.

«Пляжный бездельник»

В ролях: Мэттью Макконахи, Снуп Дог, Джона Хилл, Зак Эфрон, Айла Фишер, Мартин Лоуренс

Те, у кого Мэттью Макконахи ассоциируется с бесконечным космосом и болотами Луизианы, вряд ли хорошо знакомы с фильмографией и настоящим «Макканаги». Пляж, ленивое солнце, серфинг и накатывающие волны – это его стихия. И в родную среду его вернул Хармони Корин.

«Пляжный бездельник» открывает зрителю Лунного Пса – ленивого писателя, увлекающегося наркотиками. Бездельник все никак не закончит книгу, а внезапные неприятности и вовсе откладывают этот процесс. Рядом с Макконахи в касте тусят Снуп Дог, Зак Эфрон и Джона Хилл.

«Вулкан»

В ролях: Сергей Степанский, Виктор Жданов, Кристина Дейлик

Переводчик из ОБСЕ Лукас попадает в южную Украину, где знакомится с местной семьей – чудаком дядей Вовой и его дочкой Марушкой. К своему удивлению, Лукас открывает необычную вселенную баштанного Юга, где все будто оторвано от остального мира, и где он, возможно, отыщет личное счастье.

Зачем смотреть «Вулкан» – читайте в нашем обзоре на фильм.

«Один король – одна Франция»

В ролях: Гаспар Ульель, Адель Энель, Луи Гаррель, Дени Лаван, Оливье Гурме

Историческая драма, в которой можно встретить весь цвет французской сцены: Дени Лаван в леопардовом воротнике Жана-Поля Марата, Луи Гаррель в парике Робеспьера и немытый Гаспар Ульель. В центре сюжета Великая французская революция и ее участники: от простых крестьян до самого короля. Главные герои, Базиль и Франсуаза, попадают в самое жерло событий и переживают их исход вместе с народом.

Не пропустите также первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом.

Фото: Rolling stone