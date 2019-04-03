▶🤡 Первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
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▶🤡 Первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

от Telekritika
От Telekritika 60
Главная Кино ▶🤡 Первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Warner Bros. выложили в сеть первый трейлер «Джокера» Тодда Филлипса, который презентовали вчера на своей панели CinemaCon.

Фильм расскажет об Артуре Флеке, комедианте из 1980-х годов, который на фоне своих неудач перевоплощается в жестокого Джокера. В главной роли Хоакин Феникс. Помимо него в касте Роберт Де Ниро, Зази Битц и Брайан Тайри Генри. Также обещают камео Джокера в «Хищных птицах» – проекте о супергероинях вселенной DC.

Критики отметили схожесть фильма с «Таксистом» Мартина Скорсезе, а также «Реквиемом по мечте» Даррена Аронофски.

Ранее Питер Сафран, продюсер WB, рассказал о тональности фильмов DC. В частности, на примере «Шазама» он заметил, что тон истории зависит от главного персонажа. Шазам – забавный персонаж, поэтому фильм вышел более семейный и оптимистичный, а Бэтмен и Джокер – более мрачные герои, им подходит нуарная обстановка, и зрители получат то, чего хотят.

«Джокер» появится на экранах в октябре 2019 года.

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