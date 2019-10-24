ProПрокат: возвращение Нового Голливуда

С 24 октября Джеймс Франко покажет свой Голливуд, Коламбус добавит пару новых правил, а напалм «зажжет» экраны кинотеатра «Жовтень».

«Зеровилль»

В ролях: Джеймс Франко, Сет Роген, Джеки Уивер, Меган Фокс, Джои Кинг.

С 2014 года «Зеровилль» не мог добраться до кинотеатров — то из-за банкротства дистрибьютора, то из-за обвинений MeToo-движения в сторону Франко. Сам Джеймс не особо переживал по этому поводу, успев закончить «миллион» дел: сняться в десятке фильмов, поставить «Горе-творца» и еще пару картин, погостить в SNL и других шоу, и заняться другой важной деятельностью. И вот спустя три месяца после премьеры синефильского хита от Тарантино на экраны выходит менее громкая лента о любви к Голливуду 1970-х от Джеймса Франко.

Новый фильм горе-творца повествует об Айке Джероме, монтажере, покоряющем Голливуд 1969 года, где царит эпоха свободы. Страдающий аутизмом Джером стремится снять собственное кино и пытается не затеряться среди насыщенной жизни «города грез».

«Зомбилэнд: Двойной выстрел»

В ролях: Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Джесси Айзенберг, Эбигейл Бреслин, Зои Дойч.

Попробовав силы в супергероике и отказавшись от съемок продолжения «Венома», Рубен Флейшер возвращается в жанр зомби-комедии с продолжением «Добро пожаловать в Зомбилэнд». После премьеры первой части прошло десять лет, и за это время основной каст успел нахвататься различных номинаций и наград: Айзенберг и Харрельсон (дважды) были номинированы на Оскар, а Стоун даже завоевала награду в главной актерской категории.

И тем не менее, судя по трейлеру, команда с удовольствием убивает толпы зомби, которые по синопсису успели поумнеть и теперь тоже путешествуют группами. Во второй части к отряду прибивается целый сноп голливудских звезд, выживающих посреди апокалипсиса: от Розарио Доусон до забытого всеми Люка Уилсона. И конечно же, какой «Зомбилэнд» без Билла Мюррея.

«Семейка Аддамс»

Украинский зритель в дубляже потеряет главное удовольствие от грядущей мультипликационной версии «Семейки Аддамс»: режиссеры Конрад Вернон и Грег Тирнан словили в свои сети ряд интересных англоязычных голосов, включая Шарлиз Терон, Оскара Айзека, Хлою Морец и даже Финна Вулфхарда.

В новом мультфильме культовая семейка столкнется с надоедливыми соседями, которые не слишком рады мрачным и кардинально отличающимся от них Аддамсам.

«Киевская неделя критики»

Также с 24 октября в кинотеатре «Жовтень» стартует третья «Киевская неделя критики». Фестиваль состоит из международной и украинской программ, а также ретроспективы, которая посвящена в этом году Новому Голливуду.

Украинскую программу составили два молодых режиссера Нариман Алиев и Антонио Лукич. Помимо их собственных дебютов «Домой» и «Мои мысли тихие», на экранах «Жовтня» покажут «Долгие проводы» Киры Муратовой, «Отчуждение» Нури Бильге Джейлана, «Бумажную луну» Питера Богдановича и «Бич Божий» Олега Фиалко.

Международную программу наполнили фестивальными хитами 2019 года. Хедлайнером фестиваля станет «Маяк» Роберта Эггерса. Также в списке фильмов «Озеро диких гусей» Дяо Инань, «Раскрашенная птица» Вацлава Мархоула, «Атлантика» Мати Диоп, «О бесконечности» Роя Андерссона, «Малышка зомби» Бертрана Бонелло и «Призрачные тропики» Баса Девоса.

Два главных фильма ретроспективы – отреставрированная версия «Апокалипсиса сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы и «Таксист» Мартина Скорсезе. Также покажут другие фильмы, повлиявшие на становление целой эпохи Нового Голливуда: «Беспечного ездока» Денниса Хоппера, «Долгое прощание» Роберта Олтмена, «Американские граффити» Джорджа Лукаса и «Кэрри» Брайана Де Пальмы.

Фото: RabbitBandini Productions

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