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✋ Две бывшие студентки Джеймса Франко обвинили его в домогательствах

от Telekritika
От Telekritika 327
Главная Кино ✋ Две бывшие студентки Джеймса Франко обвинили его в домогательствах

Экс-ученицы школы актерского мастерства Studio 4 подали иск на Джеймса Франко. Они обвиняют его и его товарищей в «неподобающем, сексуально заряженном поведении в отношении студенток и сексуализации своей власти как учителей и работодателей».

Об этом сообщает Variety. Сара Тифер-Каплан и Тони Гаал считают, что класс Джеймса Франко был создан лишь в качестве предлога для того, чтобы актер мог воспользоваться и расположить девушек к интимной связи.

Школа Studio 4 была открыта Франко и его бизнес-партнером Винсом Джоливеттом в 2014 году. Стоимость обучения составляла $300 в месяц. По словам девушек, они так и не получили качественного образования. Вместо этого их унижали и объективировали. Тифер-Каплан и Гаал упоминают также мастер-класс по постельным сценам от Франко.

Напомним, ранее рисунки Джеймса Франко убрали из школы, где он учился. Это случилось из-за похожих обвинений.

Фото: Getty Images

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