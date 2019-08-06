Реванш за «Маугли»: Энди Серкис снимет второго «Венома»

Для Серкиса, как сообщает THR, это станет первой экранизацией комиксов в режиссерской фильмографии. Ранее он как актер участвовал в двух картинах киновселенной Marvel. Там Серкис сыграл торговца оружием Улисса Кло – противника Черной Пантеры.

Серкис в первую очередь прославился как мастер актерской игры с технологией «захвата движения». В таком амплуа он исполнил свои главные роли: падшего хоббита Голлума из трилогии Питера Джексона «Властелин колец» и лидера разумных приматов Цезаря в трилогии-перезапуске «Планеты обезьян». На шоу Грэма Нортона он наглядно показал мастерство перевоплощения в наших ближайших сородичей.

Также Энди Серкис пробовал свои силы в режиссуре, сняв две полнометражных картины: мелодраму «Дыши ради нас» и многострадальный проект «Маугли». «Маугли» Серкиса должен был стать более мрачной адаптацией Киплинга, нежели диснеевский ремейк Джона Фавро в 2016 году. В итоге фильм поменял двух дистрибьюторов и был выпущен на платформе Netflix, получив смешанные оценки критиков (51/100 баллов на Metacritic).

«Веном 2» планируют выпустить в 2020 году. Сценарий к фильму написала Келли Марсел, сценаристка первой части. Напомним, первый «Веном» вышел в 2018 году и собрал $856 миллионов. Тогда режиссером выступил Рубен Флейшер, который отказался от сиквела «Венома» ради работы над продолжением «Добро пожаловать в Zомбиленд». А Серкис и рад:

Пока Энди Серкис начинает работу над «Веномом», предлагаем вам почитать о том, как Sony продвигали другой проект – «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино, который в Украине стартует уже через неделю.

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