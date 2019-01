👁📽 ProПрокат: 4 фильма о мужской дружбе и соперничестве

24 января в украинский прокат выходит роуд-муви об «одноэтажной Америке» 60-х, новый фильм о протеже Рокки Бальбоа, голливудский триллер от режиссера-украинца и история о том, как Джерард Батлер маяк сторожил.

«Зеленая книга»

В ролях: Вигго Мортенсен, Махершала Али, Линда Карделлини, Себастьян Манискалко, Майк Хаттон, Димитар Маринов

Раньше Питер Фаррелли был известен как режиссер комедии «Тупой и еще тупее», а также – как один из лауреатов «Золотой малины» за участие в катастрофической антологии «Муви 43». Теперь его фильм номинирован на «Оскар» в 5 категориях (правда, без «лучшей режиссуры» – видимо, это было бы совсем уж не комильфо) и заслуживает безграничную любовь зрителей на каждой локальной премьере.

Сам Фаррелли говорит, что нашел золотую жилу случайно – просто перекинувшись словами с малоизвестным актером. «Я давно дружу с Брайаном Карри, одним из соавторов сценария [«Зеленой книги»], – рассказывает режиссер в интервью. – Он был у нас актером, играл эпизодические роли. Однажды мы пересеклись, и он упомянул, что пишет сценарий о темнокожем пианисте Доне Ширли, который в 1962 году жил над Карнеги-холлом. Звукозаписывающая компания отправила его в турне на юг США, и по понятным причинам он нервничал. Ему пришлось нанять в качестве телохранителя одного итальянского парня, Тони “Болтуна” с семью классами образования, вышибалу в клубе. Я сказал: “Ого, но это же великолепная история!”» Как видите, чутье не подвело режиссера; так что в этот уик-энд стоит выкроить время на получившуюся у Фаррелли бадди-комедию пополам с социальной драмой.

«Крид 2: Наследие Рокки Бальбоа»

В ролях: Майкл Б. Джордан, Сильвестр Сталлоне, Тесса Томпсон, Дольф Лундгрен, Филисия Рашад, Флориан Мунтяну

Вот уж какой фильм мы не надеялись увидеть в топах кинокритиков, так это «Крид» – хотя первая часть спортивной драмы и произвела фурор в 2015 году, мало кто ожидал, что создателям хватит запала на сиквел. Тем не менее, новинка набрала впечатляющие 83% на «томатах» – не совсем тяжеловес, но явно и не в лиге однодневок. В новой части франшизы Адонис Крид встретится с памятным по «Рокки» злодеем Иваном Драго, убившим его отца. Примечательно, что этот герой Дольфа Лундгрена по сюжету переезжает в Украину после скандала в России – хотя все мы прекрасно знаем, что обычно бывает наоборот. (Стоит ли тут винить Сильвестра Сталлоне, который выступил соавтором сценария?)

Сейчас это звучит немного комично, но в 1977 году «Рокки» получил «Оскар» как лучший фильм. И хотя «Крид 2» обязателен к просмотру разве что фанатам серии фильмов о Рокки Бальбоа и его протеже, он напоминает нам, что Майкл Б. Джордан и исполнительный продюсер Райан Куглер в феврале тоже могут подняться на сцену за заветной статуэткой благодаря «Черной пантере».

«Предчувствие»

В ролях: Эрик Робертс, Ник Бейтман, Сэнди Гардинер, Пол Т. Мюррэй, Джон Эдвин Райт, Микаель Де Синно

31-летний режиссер Дженсен Ноэн (псевдоним украинца Евгения Ножечкина) набил руку на короткометражных триллерах и музыкальных клипах, а теперь представит миру полноформатный фильм с Эриком Робертсом. Последний сыграл в «Предчувствии» литературного агента, чей друг и клиент Ричард (Джон Райт) страдает от паранойи. В какой-то момент граница между фобиями писателя и реальностью расплывается, и подозрения по поводу неверности жены могут завести Ричарда в самые темные подворотни его фантазии. «Предчувствие» отлично вписывается в тренд визионерского саспенса последних лет и по меркам цайтгайста выглядит очень стильно.

«Проклятый маяк»

В ролях: Джерард Батлер, Питер Муллан, Коннор Суинделлс, Оулавюр Дарри Оулафссон, Гари Льюис, Сёрен Маллинг

Название «Проклятый маяк» (в оригинале – «Исчезновение») нужно поместить в палату мер и весов как образец кошмарной локализации; сомневаемся, что прокатчики сделали столь сомнительный выбор ради того, чтобы фильм не путали с могучей голландской драмой «Исчезновение» или ее американским ремейком. Но нехороший маяк в этом психологическом триллере и впрямь присутствует, к тому же не вымышленный: в 1900 году там пропали трое смотрителей, а с 1971 года прототип маяка из фильма автоматизировали, тем самым сделав острова Фланнан, где он расположен, фактически безлюдными. Как нетрудно догадаться, Батлер, Маллал и Суинделлс играют ту самую загадочно исчезнувшую троицу. Фильм снят Кристоффером Нюхольмом – это его первая попытка покорить большой экран, но любителям жанрового ТВ он хорошо знаком по работе над крепкими триллерами – датским «Убийством», сериалом «Табу» и одним из лучших переосмыслений Энфилдского полтергейста в одноименном мини-сериале для Sky Living.

Для коллажа использовались кадры: https://www.uphe.com/movies/green-book © 2019 Universal Pictures Home Entertainment, a Division of NBC Universal. All rights reserved; https://en.wikipedia.org/wiki/The_Vanishing_(2018_film) © 2017 mad dtp ltd. all rights reserved