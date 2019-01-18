Письма, путеводители и много химии: как создавался фильм «Зеленая книга»

Питер Фаррелли рассказал, как нашел идею для ленты, перекинувшись словами с малоизвестным актером, и поделился подробностями работы с первоисточниками.

О том, как актер из массовки стал сценаристом хитового фильма

Я давно дружу с Брайаном Карри, одним из соавторов сценария. Еще со времен, когда он был актером и снимался в наших фильмах (в т. ч. в комедии братьев Фаррелли «Я, снова я и Ирэн». – Ред.). Он играл эпизодические роли. Однажды мы пересеклись, и он упомянул, что пишет сценарий. Я спросил: «Что за сценарий?» Он сказал: «Об отце моего друга. Это история о темнокожем пианисте Доне Ширли, который в 1962 году жил над Карнеги-холлом. Звукозаписывающая компания отправила его в турне на юг США, и по понятным причинам он нервничал. Ему пришлось нанять в качестве телохранителя одного итальянского парня, Тони «Болтуна» с семью классами образования, вышибалу в клубе. Вот так они и отправились в дорогу вместе». Я сказал: «Ого, но это же великолепная история!»

У нас было полно материала. Тони «Болтун» оставил после своей смерти видео- и аудиозаписи, на которых рассказывает эту историю в подробностях. Это многочасовые рассказы – сначала произошло то, потом это… В нашем распоряжении также были письма, которые он писал из поездки. Мы прошлись по всем письмам и пленкам – а потом пересказали их так, как считали наилучшим.

О хороших и плохих заправщиках

Фильм называется «Зеленая книга» в честь одноименного путеводителя «Зеленая книга для негритянского автомобилиста», который в 1936–1966 гг. покупали темнокожие американцы, отправляясь в путешествие, – причем купить его можно было только на заправочных станциях Esso. Это была единственная сеть заправок, где были рады темнокожим путешественникам. Остальные не желали, чтобы они у них останавливались.

Путеводитель был написан человеком по фамилии Грин (отсюда и Green Book. – Ред.), который однажды сам был проездом на американском юге и с трудом находил места для ночевки, закусочные, парикмахерские, где его могли бы обслужить. Поэтому он собрал в одну книгу перечень всех мест в США, где темнокожие могут переночевать, поесть, купить рабочие инструменты – и быть при этом в безопасности.

Об экранной химии

Между Вигго Мортенсеном и Махершалой Али была химия – в кадре и вне кадра. На съемках я именно этого и ждал, потому что оба они – актеры высшего уровня: там просто не могло не быть химии. Но они нашли общий язык и вне съемок. Вигго – человек, невероятно внимательный к деталям, он постоянно… (режиссер жестикулирует, как будто собирает образ из мельчайших деталей). А Махершала – скорее из тех людей, что приходят, делают нужную вещь и отступают обратно в тень.

А когда пришла Линда Карделлини (исполнительница роли жены Тони. – Ред.), ее выделило из остальных кандидаток наличие аналогичной химии с Вигго. Они попросту подошли друг другу. Они договаривали друг за другом фразы – совсем как настоящие муж и жена. Как будто они и вправду были знакомы с подросткового возраста, как Тони «Болтун» с супругой.

«Зеленая книга» в прокате с 24 января.

Фото: Arthouse Traffic