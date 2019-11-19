Премьеру комедии «Мої думки тихі» сместили на две недели  

Теперь украинская премьера комедии состоится 16 января 2020 года.

Главный герой фильма – молодой звукорежиссер-фрилансер, познавший множество неудач в своей жизни. Однажды у него появился шанс уехать работать в Канаду, но для этого необходимо записать пения редкой птицы, обитающей в Закарпатье. Вместе с мамой он путешествует по Карпатам в поисках «ключа» к своей мечте.

Главные роли исполнили Андрей Лидаговский и Ирма Витовская. Автор сценария и режиссер – Антонио Лукич. Производством картины занималась компания Toy Cinema при поддержке Госкино, а продюсерами стали Дмитрий Суханов и Алла Белая.

Напомним, 24 октября Антонио Лукичу и его проекту украинские кинокритики вручили награду «Киноколо» в номинации «Открытие года». Также в активе фильма специальный приз жюри в Карловых Варах и премия зрительских симпатий в Минске.

Ранее вышел трейлер фильма «Мої думки тихі», где Ирма Витовская ложится под машину.

Фото: Toy Cinema

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