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Премьеру комедии «Мої думки тихі» сместили на две недели  

от Telekritika
От Telekritika 513
Главная Кино Премьеру комедии «Мої думки тихі» сместили на две недели  

Изначально фильм Антонио Лукича планировали показать 2 января 2020 года — в разгар новогодних праздников.

Теперь украинская премьера комедии состоится 16 января 2020 года.

Главный герой фильма – молодой звукорежиссер-фрилансер, познавший множество неудач в своей жизни. Однажды у него появился шанс уехать работать в Канаду, но для этого необходимо записать пения редкой птицы, обитающей в Закарпатье. Вместе с мамой он путешествует по Карпатам в поисках «ключа» к своей мечте.

Главные роли исполнили Андрей Лидаговский и Ирма Витовская. Автор сценария и режиссер – Антонио Лукич. Производством картины занималась компания Toy Cinema при поддержке Госкино, а продюсерами стали Дмитрий Суханов и Алла Белая.

Напомним, 24 октября Антонио Лукичу и его проекту украинские кинокритики вручили награду «Киноколо» в номинации «Открытие года». Также в активе фильма специальный приз жюри в Карловых Варах и премия зрительских симпатий в Минске.

Ранее вышел трейлер фильма «Мої думки тихі», где Ирма Витовская ложится под машину.

Фото: Toy Cinema

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