Вышел первый трейлер фильма «Мої думки тихі»

Картина рассказывает о звукорежиссере, который хочет переехать в Канаду. Ему предлагают работу в канадской компании, но для этого парню необходимо записать звук пения редкой птицы – раховского крижня. Вооружившись бумом, он вместе с мамой отправляется в Западную Украину, чтобы исполнить свою мечту.

Фильм вполучил специальный приз жюри в Карловых Варах в июле 2019 года. Также недавно украинские кинокритики назвали ленту открытием года и вручили Антонио Лукичу премию «Киноколо».

Трагикомедия стала полнометражным дебютом украинца Антонио Лукича. Главные роли в фильме исполнили Андрей Лидаговский и Ирма Витовская-Ванца.

«Мої думки тихі» можно увидеть в кинотеатре «Жовтень» в рамках фестиваля «Киевская неделя критики» 30 октября. Широкий прокат ожидается со 2 января 2020 года.

Напомним, в четверг стали известны лауреаты второй премии кинокритиков «Киноколо».

Фото: Arthouse Traffic

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!