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Вышел первый трейлер фильма «Мої думки тихі»

от Telekritika
От Telekritika 478
Главная Кино Вышел первый трейлер фильма «Мої думки тихі»

Arthouse Traffic опубликовала трейлер украинской трагикомедии «Мої думки тихі» Антонио Лукича, в которой молодой звукорежиссер с мамой путешествует по Украине в поисках редкой птицы.

Картина рассказывает о звукорежиссере, который хочет переехать в Канаду. Ему предлагают работу в канадской компании, но для этого парню необходимо записать звук пения редкой птицы – раховского крижня. Вооружившись бумом, он вместе с мамой отправляется в Западную Украину, чтобы исполнить свою мечту.

Фильм вполучил специальный приз жюри в Карловых Варах в июле 2019 года. Также недавно украинские кинокритики назвали ленту открытием года и вручили Антонио Лукичу премию «Киноколо».

Трагикомедия стала полнометражным дебютом украинца Антонио Лукича. Главные роли в фильме исполнили Андрей Лидаговский и Ирма Витовская-Ванца.

«Мої думки тихі» можно увидеть в кинотеатре «Жовтень» в рамках фестиваля «Киевская неделя критики» 30 октября. Широкий прокат ожидается со 2 января 2020 года.

Напомним, в четверг стали известны лауреаты второй премии кинокритиков «Киноколо».

Фото: Arthouse Traffic

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