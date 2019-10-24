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Критики назвали лучший украинский фильм

от Дмитрий Чичкан
От Дмитрий Чичкан 984
Главная Кино Критики назвали лучший украинский фильм

В кинотеатре «Жовтень» состоялось вручение ежегодной премии «Киноколо», лауреатов которой определяют украинские критики.  

24 октября объединило два кинособытия: открытие третьего фестиваля «Киевская неделя критики» и церемонию вручения премии «Киноколо». Среди номинантов лидировали две картины дебютантов – «Домой» Наримана Алиева (6 номинаций) и «Мои мысли тихие» Антонио Лукича (5 номинаций).

Главную награду за лучший полнометражный игровой фильм в этом году получила работа Наримана Алиева «Домой» .

Критики назвали лучший украинский фильм

Продюсер фильма «Домой» Владимир Яценко

Полный список победителей:

Лучший короткометражный игровой фильм – «В нашей синагоге», реж. Иван Орленко

Критики назвали лучший украинский фильм

Иван Орленко / фото ОМКФ со страницы Facebook

Лучший документальный фильм – «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго», реж. Надежда Парфан

Критики назвали лучший украинский фильм

режиссер Надежда Парфан и продюсер Илья Гладштейн

Лучший анимационный фильм – «Любовь», реж. Никита Лыськов

"Кохання" Никита Лыськов

Постер «Кохання»

Открытие года – «Мои мысли тихие», реж. Антонио Лукич

Критики назвали лучший украинский фильм

Лучший режиссер – Нариман Алиев, фильм «Домой»

Критики назвали лучший украинский фильм

Нариман Алиев

Лучший актер – Ахтем Сеитаблаев, фильм «Домой»

Критики назвали лучший украинский фильм

Ахтем Сеитаблаев

Лучшая актриса – Ирма Витовская, фильм «Мои мысли тихие»

Критики назвали лучший украинский фильм

Ирма Витовская

Напомним, в этом году кинофестиваль «Киевская неделя критики» представил программу, полную фестивальных хитов («Маяк», «Раскрашенная птица» и др.) и ретроспективных фильмов Нового Голливуда («Апокалипсис сегодня», «Таксист» и др.). Подробнее — в нашем традиционном ProПрокате.

Фото: Александра Йорк

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