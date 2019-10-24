Критики назвали лучший украинский фильм

24 октября объединило два кинособытия: открытие третьего фестиваля «Киевская неделя критики» и церемонию вручения премии «Киноколо». Среди номинантов лидировали две картины дебютантов – «Домой» Наримана Алиева (6 номинаций) и «Мои мысли тихие» Антонио Лукича (5 номинаций).

Главную награду за лучший полнометражный игровой фильм в этом году получила работа Наримана Алиева «Домой» .

Полный список победителей:

Лучший короткометражный игровой фильм – «В нашей синагоге», реж. Иван Орленко

Лучший документальный фильм – «Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго», реж. Надежда Парфан

Лучший анимационный фильм – «Любовь», реж. Никита Лыськов

Открытие года – «Мои мысли тихие», реж. Антонио Лукич

Лучший режиссер – Нариман Алиев, фильм «Домой»

Лучший актер – Ахтем Сеитаблаев, фильм «Домой»

Лучшая актриса – Ирма Витовская, фильм «Мои мысли тихие»

Напомним, в этом году кинофестиваль «Киевская неделя критики» представил программу, полную фестивальных хитов («Маяк», «Раскрашенная птица» и др.) и ретроспективных фильмов Нового Голливуда («Апокалипсис сегодня», «Таксист» и др.). Подробнее — в нашем традиционном ProПрокате.

Фото: Александра Йорк