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Оглашен конкурс для украинских продюсеров на участие в Producers Network в Каннах

от Telekritika
От Telekritika 621
Главная Кино Оглашен конкурс для украинских продюсеров на участие в Producers Network в Каннах

В 2020 Украина впервые станет одной из семи фокусных стран в данной программе.

Украинский институт и Одесский международный кинофестиваль объявили, что в этом году Украина впервые станет одной из семи фокусных стран в программе Producers Network на кинорынке в Каннах (Le Marché du film du Festival de Cannes). Об этом сообщается на сайте института.

С 13 по 19 мая 2020 пять продюсеров присоединятся к международному нетворкингу, где будут общаться с ведущими представителями мировой киноиндустрии.

16 мая участники от Украины будут официально представлены в рамках секции и смогут рассказать о своих проектах международной профессиональной общественности и установить эксклюзивные профессиональные контакты.

Отбор к участию в проектах осуществляет комиссия Одесского международного кинофестиваля и представители отдела кино Украинского института.

Открытый конкурс продлится до 22 марта 2020. Отобранные участники попадут в официальную индустриальную программу и в фокусную презентацию, которая откроет Breakfast meetings.

Заявители должны заполнить соответствующий бланк на сайте Украинского института. 

Кинорынок Marché du Film –  с 1959 года индустриальная секция международного кинофестиваля в Каннах, который входит в так называемую «Большую пятерку» самых престижных кинофестивалей мира. Ежегодно Каннский кинорынок посещает более 12 000 профессионалов отрасли. В рамках Marché du Film с 2003 года проходит событие Producers Network, которое способствует созданию международной сети кинопродюсеров для продвижения их проектов.

Напомним, фестиваль «Кінооко» начал прием заявок на участие проектов в конкурсе.

Фото: unsplash

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