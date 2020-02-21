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Фестиваль «Кінооко» огласил прием фильмов на конкурс
КиноНовости

Фестиваль «Кінооко» огласил прием фильмов на конкурс

от Telekritika
Telekritika 237

Дедлайн подачи — 15 июня 2020.

Госкино сообщило, что фестиваль «Кінооко» начал прием заявок на участие проектов в конкурсе.

К участию в конкурсе принимаются короткометражные и полнометражные игровые и неигровые фильмы, а также музыкальные клипы. Подать фильм можно до 15 июня 2020 года.

Программу фестиваля составят три конкурсные программы – студенческая, конкурсная программа полнометражных кинооператорских дебютов и конкурсная программа короткометражных фильмов.

Конкурсная программа фестиваля состоит из пяти номинаций: игровой фильм, неигровой фильм, экспериментальный фильм, киноэтюд. Дополнительно с этого года фестиваль принимает на конкурс музыкальное видео. Подробные условия для фильмов данной номинации будут объявлены в марте.

Награды фестиваля:

  • Приз им. Д.П. Демуцкого за лучшую операторскую работу в номинации «Игровой фильм»;
  • Приз им. М. Кауфмана за лучшую операторскую работу в номинации «неигровой фильм»;
  • Приз им. Ю. Ильенко за лучшую операторскую работу в номинации «Экспериментальный фильм»;
  • Приз им. С Шахбазяна за лучшую операторскую работу в номинацию «киноэтюд».

Подать заявку на конкурс можно на официальном сайте фестиваля.

«Кінооко» является совместным проектом Кафедры кинотелеоператорства Института экранных искусств Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, Национального союза кинематографистов Украины, а также члена Европейской Федерации национальных ассоциаций кинооператоров IMAGO — Гильдии кинооператоров Украины.

В 2020 году фестиваль состоится 24-27 сентября, основной площадкой станет Дом кино в Киеве.

Напомним, ранее Госкино объявило сроки приема документов на конкурсные отборы кинопроектов на 2020 год.

Фото: Kinooko

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