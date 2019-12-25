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Не тот наследник: рецензия на сериал «Ведьмак»

от Telekritika
От Telekritika 382
Главная Кино Не тот наследник: рецензия на сериал «Ведьмак»

Долгожданный преемник «Игры Престолов» от Netflix приземлился на стриминге 20 декабря. Стал ли «Ведьмак» достойной заменой культовому ТВ-шоу – отвечаем в нашей рецензии.

Одним из важнейших свершений «Игры престолов» стал вывод фэнтези на ТВ в мейнстрим. С одной стороны, зрители поняли, что этот жанр может предложить не только клишированные истории о древних пророчествах, артефактах-макгаффинах, избранных героях и темных властелинах. С другой стороны, боссы крупных телесетей и стриминговых сервисов осознали, что многосерийный эпос про борьбу за власть в вымышленном королевстве с драконами и упырями может быть не менее популярным у аудитории, чем криминальная драма о строительстве наркоимперии учителем химии или медицинский детектив про доктора-социопата. И работа закипела.

Если раньше фэнтезийные сериалы выходили приблизительно раз в пять лет, а их качество исполнения было  немногим лучше фанатских видео на YouTube, то сейчас раздавшиеся в количестве проекты этой ниши привлекают семизначные бюджеты, в них играют звездные актеры и ставят опытные съемочные команды.

«Ведьмак» – один из ярких представителей этой тенденции и кандидат на звание одного из флагманских шоу в линейке Netflix. В эту пятницу состоялся релиз первого сезона, который вызвал у зрителей и критиков полярную реакцию: оценки варьируются от «шедевр» до «скучная ерунда». В случае «Ведьмака» такой противоречивый прием абсолютно оправдан – количество его сильных сторон равно числу недостатков.

Проблема идентификации

Новичок Netflix умудрился повторить две серьезные ошибки, на которых в 2016 оступился фильм «Варкрафт» (его в свое время тоже прочили в приемники, но уже «Властелина колец»). Во-первых, складывается впечатление, что создатели шоу так и не определились со своей целевой аудиторией.

Широкий круг зрителей, ищущих заменитель «Игры престолов»? В таком случае у сериала слишком высокий порог вхождения: за восемь эпизодов он ничего толком не рассказывает об истории, мифологии, правилах и политическом раскладе нового для зрителей мира. Вместо этого он практически сразу бросает их в эпицентр местной войны. Поэтому знакомство с краткими экскурсами во вселенную, придуманную Анджеем Сапковским, здесь носит не опциональный, а обязательный характер, чтобы разобраться в происходящей на экране катавасии.

Ведьмак

Фанаты книг и видеоигр? Для них количество значительных расхождений с образами и сюжетами первоисточника может показаться чрезмерным. Например, в книгах Нильфгаард – агрессивная империя (тут ее почему-то сделали королевством), ведущая постоянные захватнические войны, но во многих аспектах они гораздо превосходят королевства Севера. Здесь же они представлены в виде орды кровожадных фанатиков.

Точно лишь можно сказать, что сериал определенно целился во взрослую мужскую аудиторию: крови, расчелененки и убийств с избытком, как и очень жестоких сцен. Эротика тоже присутствует, но в значительно меньшей пропорции.

Ведьмак

Вторая ошибка «Ведьмака» – рваное и скомканное повествование. Структура основной части сезона напоминает «Удивительные странствия Геракла». Каждый эпизод – отдельная история про то, как протагонист (сам или с напарником) на новой локации разбирается с чудовищем или другой неприятностью. Все было бы отлично, если бы использовалась только эта сюжетная линия (так было и в первых двух книгах), однако создатели помимо нее добавили в нее еще становление волшебницы Йеннифер и скитания княжны Цири после побега от захватчиков. Желание уделить каждой из этих линий равнозначное внимание приводит к скатыванию происходящего в полный сумбур. Не спасает положение даже почти часовой хронометраж каждого эпизода.

Ну а чтобы окончательно запутать зрителя, каждая сюжетная линия развивается в разном временном отрезке. На это никак не указывают, догадываться нужно самому после третьего эпизода. Такой подход к нарративу хорошо смотрелся в каком-нибудь запутанном научно-фантастическом сериале вроде «Тьмы», но не в фэнтезийной драме. Если создателям так хотелось рассказать о главных героинях, то логичней было уделить им по отдельному эпизоду, как это было в том же «Сорвиголове» (над ним до этого работала шоураннер Лоррен Хиссрич), а не размазывать их истории по всему сезону.

Мир противоречий

С технической стороной у «Ведьмака» все также очень противоречиво. С одной стороны, заметно, что Netflix не экономил на бюджете проекта. Картинка достаточно сочная, присутствуют массовые сцены, а большинство чудищ выглядят жутко и правдоподобно. С другой стороны, проскакивающие в некоторых кадрах слишком заметные нарисованные огонь и задники, портят всю экранную магию.

Не тот наследник: рецензия на сериал «Ведьмак»

Дизайнеры и художники определенно вдохновлялись «Властелином колец», «Гарри Поттером» и немного «Хрониками Нарнии». При этом сериалу отчаянно не хватает уникальных элементов, собственного почерка, который бы помог выделиться на фоне конкурентов. Особенно сильно это выражается в костюмах: они словно были одолжены с соседних площадок, где снимались сериалы про эпоху Ренессанса и 19-й век. В отличии от «Игры престолов» костюмеры даже поленились подчеркнуть индивидуальность разных регионов мира «Ведьмака»: все носят одежду и доспехи одинакового фасона. Единственным исключением стал Нильфгаард – странные сморщенные пластмассовые доспехи и колпакообразные шлемы уже стали поводом для многочисленных шуток и мемов. Впрочем, создатели уже сами поняли свой промах и уже поменяли костюмеров во втором сезоне.

Гораздо лучше дело обстоит с декорациями и антуражем. Большая часть сезона проходит на фоне красивейших лесов (большая часть съемок прохода в Польше и Венгрии) и величественных замков и поместий (есть даже вполне аутентичная деревенская избушка). Картинку только время от времени портит странное увлечение оператора отображением солнечных бликов и прожекторами.

Ведьмак

Однозначно получились эпизоды с фехтованием. Они динамичные, жесткие и сняты с минимумом монтажных склеек. Батальные эпизоды получились гораздо хуже. Первая битва получилась настолько клишированной и кривой, что ее можно было бы смело опустить.

Музыкальное сопровождение – неплохая смесь из волынки, вокала и фольклорных мотивов (заметно влияние последней части видеоигровой серии).

Нечто большее

Актерская игра в сериале вызывает нейтральные эмоции. Генри Кавилл (на счет его выбора на главную роль в свое время сломали тонны копий) выглядит органично в седле и в сценах с мечом. Несколько лет съемок в «Тюдорах» не прошли даром. Портит впечатление лишь то, что почти всю дорогу он говорит с одинаковым тембром голоса и выражением лица. Это меняется только ближе к финалу. Аня Чалотра, исполнившая роль Йеннифер, изо всех сил старается изображать роковую женщину и умудренную долгими годами жизни волшебницу, но не выглядит убедительно в этом амплуа. Фрейя Аллан, сыгравшая роль Цири, почти весь сезон бегает в лесу с глазами Бэмби, поэтому ее роль не поддается оценке.

Вышеупомянутый сценарий особенно не позволил исполнителям главных ролей развернуться. В плане тех же диалогов «Ведьмак» вчистую проигрывает «Игре престолов». Вместо рассуждений о природе власти и других интересных тем здесь почти бесконечная болтовня о предназначении и судьбе. И лишь вкрапления черного юмора не дают окончательно скатиться в пресный пафос.

Ведьмак

Эрго

Пока «Ведьмак» себя показал как средний сериал, в котором удачные моменты и находки идут практически рука об руку с сомнительными решениями и откровенными промахами. Проекту есть куда расти, и этим нужно заняться как можно скорее. В противном случае он вряд ли сумеет выдержать конкуренцию с грядущими шоу по «Властелину колец», «Колесу времени» от Amazon  и спин-оффом «Игры престолов» от HBO.

Фото: Netflix

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