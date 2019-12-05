«Ведьмак» идет за тобой: главный сериал декабря

После феномена «Игры Престолов» каждый третий сериал пытается присвоить «корону долгоиграющего эпика» себе. Кто-то пытается атаковать через свежие идеи («Карнивал роу»), кто-то переосмысливает классику («Мир Дикого Запада»), а третьи экранизируют литературный источник («Темные начала»). «Ведьмака» также тянет в геополитику как и произведение Джорджа Мартина и он тоже наполнен яркими фэнтезийными героями. Станет ли он для Netflix такой же золотой жилой, как «Игра Престолов» для HBO?

Как Геральт попал в лапы Netflix

Рассказ «Ведьмак» был написан Анджеем Сапковским в 1986 году для конкурса от польского журнала Fantastyka. Конкурс писатель не выиграл, но снискал славу среди читателей, что вылилось в продуктивный союз: его хвалили, он писал. В итоге, на сегодняшний день серия «Ведьмак» имеет 2 сборника рассказов, 6 романов, несколько серий комиксов, а также 2 телевизионные и 3 игровые адаптации.

Польское телевидение первым увидело потенциал в историях о профессиональном убийце чудовищ. В 2001 году «Ведьмак» вышел сразу в двух вариантах: фильм и сериал. Геральта сыграл Михал Жебровский, украинскому зрителю известный по фильму Ежи Гофмана «Огнем и мечом». Проект не спасло даже это (Жебровский был самым популярным актером Польши на рубеже 1990-х и 2000-х): кроме негативной критики, сериал словил оплеуху и от самого Сапковского.

Ренессанс и переосмысление фэнтезийной вселенной поляка случился благодаря компьютерной игре, которую в 2007 году выпустила молодая студия CD Projekt Red. Трилогия, по нарастающей, выхватила саму суть ведьмачьего мира, погрузив игроков в «матерщинное» восточноевропейское Средневековье с яркими персонажами. Именно игровая адаптация задала тон и сформировала облик «Ведьмака» в глазах растущей фан-базы.

В далеком 1997 году, когда идея создания игры была еще в зародыше, Сапковский не поверил в потенциал игровой адаптации и вместо процентов запросил фиксированный платеж в $9500. В итоге, CD Projekt RED только на третьей части заработали свыше $250 млн. Сапковский заерзал и через суд начал добиваться «справедливости» и требовать процент от использования своей интеллектуальной собственности (в 2019 году ему удалось выиграть, но на тот момент сериал находился уже на этапе пост-продакшена).

На фоне этих событий и родился союз Сапковского и Netflix. В 2017 году стрим-сервис объявил об экранизации, а со временем начали появляться подробности и имена, причастные к проекту: Лорен Хиссрич, Генри Кавилл, Алик Сахаров и другие.

Создатели сериала

Изначально в СМИ муссировалась информация, что Сапковский стал консультантом сериала, но вскоре эту информацию опровергли. Писатель лишь продал права и отдал в руки ваятелей из Netflix свои истории. Студия приоткрыла поляку съемочный процесс в Венгрии, где он удивился техническому прогрессу, колоссальным рибейтам и разочаровался в пустынной съемочной площадке «Дюны» Вильнева. Сапковский одобрил проект, хоть и вставил классическое «книга лучше».

Шоураннером проекта назначили Лорен Шмидт Хиссрич. У нее богатый опыт на телевидении. Как сценарист Хиссрич помогала создавать сериалы «Западное крыло», «Справедливость», «Сорвиголова», «Академия Амбрелла», «Защитники», «Частная практика» и «Не навреди».

За время работы над «Ведьмаком» Хиссрич успела нарваться на критику фан-базы. Ей даже пришлось покинуть соцсети из-за разгоревшегося конфликта с пользователями: в начале 2018 года в интернете ходили слухи о поисках актрисы «темнокожей, азиатской или другой расовой принадлежности» на роль Цири. Это расходилось с каноном и после непродолжительных словесных баталий в сети Хиссрич сдалась.

Большинство творческой команды перекочевало в проект из сериалов, над которыми работали вместе с Хиссрич. Постановщиками серий значатся Алик Сахаров, Шарлотта Брендштром, Алекс Гарсиа Лопес и Марк Йобст. Примечательно, что Сахаров имеет за плечами большой опыт работы над эпическими проектами – все та же «Игра Престолов», «Черные паруса», «Рим», «Марко Поло». Именно он поставит первый, второй и предпоследний эпизоды.

Актерский состав

Наиболее спорным вышел кастинг. Роль Геральта пророчили Джеймсу Пьюрфою, Вигго Мортенсену, Джерарду Батлеру, Джошу Холлоуэю, Трэвису Фиммелу, Хью Джекмену, Николаю Костер-Вальдау и даже Мадсу Миккельсену, но в итоге она досталась фанату вселенной Генри Кавиллу («Человек из стали»). Кавилл так успешно продвигал свою любовь к ведьмачьему миру через соцсети, что в итоге фанаты смирились.

Чувство смирения не вызвал выбор актрис на роли Йеннифер и Трисс. В сериале их воплотили актриса индийского происхождения Аня Чалотра и мулатка Анна Шаффер, соотвественно. В книге и играх по ним персонажи кардинально отличаются от выбранного каста, что вновь вызвало бурную реакцию соцсетей. В частности, фанаты указывали на несоотвествие расового разнообразия сегодняшнего мира и Польши XIV века (прототипа мира «Ведьмака»). Хиссрич на это отрезала так: «Польская культура не синоним белого цвета кожи. „Ведьмак“ интересен тем, как представляет расизм. В книгах речь идет о разных видах, а не о цвете кожи, на него никто не обращает внимания».

I am a public relations nightmare! I haven’t forgotten. Hi from London. It’s an interesting place to write this, because it’s one of the most ethnically diverse cities in the world per the 2011 census. Diversity seems organic here, whereas in America, we talk about it. A lot. — Lauren S. Hissrich (@LHissrich) July 26, 2019

Приемная дочь ведьмака Цири все же получила европеоидную внешность. Девочку сыграла 18-летняя Фрейя Аллан («В пустыне смерти»).

Барда Лютика, закадычного друга Геральта, сыграл британец Джои Бэти («Белая королева»). До него в польской адаптации певца играл Збигнев Замаховский, который недавно повторил эту роль для фанатского неофициального фильма «На полвека поэзии позже», где он стал компаньоном другого ведьмака, Ламберта.

Королеву Калантэ сыграла Джоди Мэй («Игра престолов»), рыцаря Эйста Турсеаха – Бьорн Хлынур Харальдссон («Борджиа»), друид Мышовура – Адам Леви («Супергерл»), разбойницу Ренфри – Эмма Эплтон («Конец ***го мира»).

О чем сериал

Первый сезон основан на первом сборнике рассказов Анджея Сапковского. Главным героем выступает Геральт, профессиональный убийца чудовищ. В мире, похожем на средневековую Восточную Европу, люди живут бок-о-бок с монстрами и другими волшебными расами, вроде эльфов и гномов (краснолюдов). Сюжет каждой серии будет основан на отдельных рассказах из сборника.

Стартует сериал с эпизода «Начало конца», в котором Геральту придется столкнуться с Ренфри, проклятой княжной-разбойницей из рассказа «Меньшее зло». Также будут экранизированы рассказы «Вопрос цены», «Нечто большее», «Ведьмак» и «Предел возможного», перекочевавший из второго сборника «Меч предназначения».

Промо и названия всех эпизодов сериала

Две серии из опубликованных синопсисов не имеют аналога среди литературных произведений Сапковского. Второй эпизод под названием «Четыре знака» расскажет о ранних годах чародейки Йеннифер, о чем Сапковский упоминал лишь в книжных флэшбеках. Седьмой и предпоследний эпизод под названием «Перед падением» имеет слоган «Возвращение к временам, когда ещё не пылало королевство», что отсылает к прошлому Цинтры, а центральным персонажем, скорее всего, станет королева Калантэ и ее история.

В общем эпизоды будут длиться по 50 минут, а весь сезон сразу же станет доступен подписчикам Netflix 20 декабря.

Первые отзывы

Сериал прошел трудный и противоречивый путь создания, встретив шквал критики и негатива до выхода на экраны. Первыми его встретили блоггеры и журналисты, взорвавшиеся позитивными отзывами. В достоинства проекту Хиссрич вписали грамотную и впечатляющую хореографию боев, костюмы, декорации, эффекты и актерский состав, который фанаты критиковали на протяжении всего создания. Также большинство зрителей отметили заметное расхождение сюжета книг и сериала.

I’m not allowed to say much about #TheWitcher until next month…but here’s my reaction of the first episode in a GIF @witchernetflix pic.twitter.com/jsAuMo7gAw — The Nerdy Basement 🦃 (@nerdy_basement) November 22, 2019

«Мне не разрешают много говорить о «Ведьмаке» до следующего месяца… но вот моя реакция на первый эпизод в GIF».

I’ve seen the first 5 eps. Admittedly I’m bias as i live the game and the genre, but it’s probably up there with Mando and Watchmen as my favorite shows of the year — KC Walsh (@TheComixKid) November 23, 2019

«Я видел первых пять эпизодов. Естественно, я предвзят, поскольку я люблю игру и жанр, но «Ведьмак», вероятно, вместе с «Мандолорцем» и «Хранителями» будут моими любимыми шоу года».

The fight choreography is insane. First fight Geralt gets into is beautifully savage. The blend of swordplay and Geralt’s signs is perfection#TheWitcher pic.twitter.com/8JaXGfltIO — Garrick (Key Issues) (@Garrick_KI) November 22, 2019

«Хореография боев безумна. Первый бой Геральта — потрясающая свирепость. Сочетание фехтования и знаков Геральта — совершенство».

After watching the five episodes Netflix put out as screeners, I do want to say one thing to all of the fans of the books — it's not a review and there are no spoilers: If you go into it thinking it's going to be EXACTLY like the books, you're going to be disappointed. — Will Franklin (@SeeWillTweet) November 23, 2019

«После просмотра пяти эпизодов скринера хочу сказать всем фанатам книг одну вещь — это не обзор и не спойлеры: если вы ждете, что всё будет точно по книгам, вы будете разочарованы».

Фото: Netflix