🔱Нагнал волну: «Аквамен» стал рекордсменом украинского проката

Как сообщается на официальной странице Warner Bros. Pictures Украина, украинские сборы картины «Аквамен» составили более 104,5 млн грн. Посмотреть на подвиги повелителя морей пришли 1,045 млн украинцев.

Фильм с Джейсоном Момоа в роли супергероя Аквамена вышел в украинский прокат 13 декабря. Даже скептически настроенные критики впечатлились кэмп-эстетикой боевика и после премьеры нагнали «Аквамену» почти 80% рейтинга на «томатах» – правда, сейчас он упал до 64%. А тем, кто еще не примкнул к миллиону отечественных зрителей «Аквамена», советуем все же поймать его в прокате: в каком еще фильме можно увидеть боевых акул на большом экране (по крайней мере, пока не вышел ремейк «Флэша Гордона»)?

Напомним, что рекордсменом проката среди отечественных фильмов стал ромком «Я, Ты, Он, Она»: за 19 дней украинская комедия собрала почти 62 млн гривен.

Фото: Warner Bros. Pictures