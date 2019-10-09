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На Pornhub ищут видео с Джокером

от Telekritika
От Telekritika 249
Главная Кино На Pornhub ищут видео с Джокером

В 2016 году похожая ситуация происходила с девушкой Джокера – Харли Квин.

Отдел аналитики ресурса Pornhub показал, что пользователи массово начали искать ролики с Джокером, героем одноименного фильма, который вышел в прокат на прошлой неделе. Об этом сообщает издание «Нож».

С премьеры картины, которая вышла 4 октября, произошел всплеск по запросу «Джокер». Так, 5 октября на порносайте запросы достигли 184 тысяч, а 6 числа уже дошли до 291 тысячи. По результатам 7 октября видео искали 741 тысячу раз.

На Pornhub ищут видео с Джокером

Как отмечает Pornhub, аналогичная ситуация происходила в 2016 году, после выхода «Отряда самоубийц». На тот момент популярностью у посетителей сайта пользовалась Харли Квинн, также известная как девушка Джокера. В 2018 году ее также признали самым популярным персонажем платформы.

Напомним, недавно «Телекритика» сообщала о том, что «Джокер» побил рекорд по кассовым сборам октября, а также писала рецензию на данную кинокартину.

Фото: скриншот YouTube, аналитический отдел Pornhub

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