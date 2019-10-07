💸 «Джокер» побил рекорд «Венома» по октябрьским сборам

Первый уик-энд принес «Джокеру» $93,5 млн в американском прокате. Этот результат вывел фильм на 4-е место по стартам среди фильмов с рейтингом R. Опережают его только первая часть «Оно» ($123,4 млн) и дилогия «Дэдпулов» (первый – $132,4 млн и второй – $125,5 млн).

В мировом прокате картина собрала $234 млн. Охотнее всего на фильм ходили в Южной Корее ($16 млн), Великобритании ($14 млн) и Мексике ($13 млн).

Также «Джокер» забрал звание лучшего дебютного уик-энда у прошлогоднего «Венома». В свои первые выходные «Веном» собрал $80,2 млн, что почти на $13 млн меньше, чем новый кинокомикс с Хоакином Фениксом.

«Джокер» Тодда Филлипса в сентябре стал лауреатом Венецианского кинофестиваля. Фильм рассказывает о трагической судьбе Артура Флека, которому суждено стать преступником-психопатом в клоунском гриме.

Ранее на «Телекритике» вышла наша рецензия на фильм, а также список 13 странных фактов о главном кинокомиксе осени.

Фото: Warner Bros.

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