🤪 13 странных фактов о Джокере Хоакина Феникса

Никто не ожидал подобного успеха от фильма на основе комиксовой мифологии, которая не особо котируется среди пресыщенной фестивальной публики.

Но если раньше Джокер банально превращался в суперзлодея, случайно подварившись в чане с токсичными отходами, то Хоакин Феникс показал, как человек способен съехать с катушек под воздействием общества, которое действует на мозги ничуть не менее токсично, чем ядохимикаты.

«В подобных фильмах часто присутствуют упрощенные, редуцированные архетипы, позволяющие аудитории дистанцироваться от персонажа точно так же, как мы это делаем в реальной жизни, легко навешивая на кого-то ярлык зла и утверждая – “ну, я-то не такой”», – заявил Феникс, разработавший совершенно иного антигероя – которому хочется сопереживать. И для создания такого портрета актер использовал подчас весьма неординарные методы.

1

Режиссер «Джокера» Тодд Филлипс ранее был известен главным образом по комедийной трилогии «Мальчишник в Вегасе», принесшей в общей сложности $1,4 миллиарда кассовых сборов, несмотря на присвоенный сальным шуткам фильма рейтинг R.

Наблюдая за битвой двух основных комикс-титанов, Marvel и DC Comics, исторгающих все более высокобюджетные и все менее прибыльные кинопроекты, Филлипс загорелся идеей снять полную противоположность супергеройским многосерийным франшизам – низкобюджетный фильм без приквелов, сиквелов и триквелов, но с глубоко проработанными психологически персонажами.

Идея фильма без продолжения заинтересовала и Феникса. До этого актер отверг многие подобные предложения, в том числе и роль Халка, опасаясь необходимости потом до конца своих дней щеголять в амплуа громадного зеленого дебошира в коротких штанишках. В итоге бюджет «Джокера» составил $55 миллионов. Сущий пустяк по сравнению с комикс-проектами стоимостью более сотни миллионов долларов.

2

Чтобы воплотить абсолютно новый безумный образ, Хоакин Феникс создал целую коллекцию разных видов хохота для своего героя – от пронзительного бредового хихиканья и псевдосердечной ухмылки до стилизованного смеха, который практически невозможно отличить от всхлипов рыданий. Для этого Феникс просматривал видеозаписи с людьми, страдающими от приступов неконтролируемого смеха, вызванного состоянием, известным в медицине как псевдобульбарный синдром.

3

Чтобы абстрагироваться от предыдущих воплощений Джокера на экране и не дать зрителям проассоциировать себя с кем-то из них, Феникс вдохновлялся биографиями исполнителей политических убийств, разбирая их побуждения и мотивации. Он также интересовался психологическими портретами устроителей массовых расстрелов в США.

4

В основу необычного грима Джокера взят грим американского серийного маньяка Джона Уэйна Гейси, также известного как «клоун-убийца». Клоун-убийца Гейси погубил более тридцати человек, но это не мешало ему работать клоуном, поскольку, по его собственному признанию в суде, клоунада помогала ему вернуться в детство.

5

Для роли Джокера Хоакин Феникс сильно похудел, сбросив 24 килограмма. Из-за того, что его буквально качало на ветру, режиссер Тодд Филлипс и съемочная группа вынуждены были работать очень быстро, подозревая, что возможности переснять материал весьма ограничены.

6

В то же время Филлипса постоянно терроризировали Warner Bros., требуя изменить особо ядовитые места сценария из-за опасений, что у них могут упасть продажи мерча вроде пижам с принтами Джокера. Из-за этого многие сцены, переписанные режиссером ночью, актеры разучивали прямо во время нанесения грима перед съемками.

7

От музыки, сопровождающей «Джокера», слегка фонит радиацией сериала «Чернобыль». Виолончелистка Хильдур Гуднадоттир, которой Тодд Филлипс предложил поработать над музыкой к фильму, в то же время сочиняла саундтрек к нашумевшему мини-сериалу и, по ее собственным словам, переключаться между ними было непросто.

8

Из всей бэтменовской саги «Джокер» стал первым фильмом, получившим жесткий рейтинг R, но на этот раз не за сальные шуточки, как в «Мальчишнике в Вегасе», а из-за обилия ультранасилия и девиантного поведения в кадре.

9

Кинокритики отметили сильное сходство гнетущей атмосферы «Джокера» с фильмом Мартина Скорсезе «Таксист» с Робертом Де Ниро в главной роли. Замусоренный испещренный граффити Готем-сити 1981 года выглядит точь-в-точь как Нью-Йорк, в котором постепенно сходил с ума герой Де Ниро за рулем своего такси. Интересно, что Де Ниро играет и в «Джокере». Ему досталась роль успешного телеведущего-комика, превращающего ради шутки жизнь главного героя (или антигероя) Джокера в жесткий стресс-фактор.

10

Герой Хоакина Феникса также отдаленно напоминает одержимого фигурой матери психопата Нормана Бейтса из культового хичкоковского триллера «Психо». В «Джокере» он проводит с ополоумевшей мамашей часы у телевизора, внимая дебильному комедийному телешоу.

11

Помимо психологической составляющей, картина поднимает и социальные вопросы. Внимание, спойлер! Трансформация главного героя из занюханного клоуна в отмороженного злодея происходит именно в тот момент, когда его выгоняют с работы за то, что он пришел развлечь детишек с настоящим заряженным пистолетом. А когда по дороге домой на уволенного клоуна в подземке нападают подвыпившие брокеры с Уолл-стрит, ситуация разворачивается в весьма неприятное для брокеров русло – в духе кровавых фильмов с Чарльзом Бронсоном.

12

По слухам, Джаред Лето, узнав о запуске проекта о Джокере с Хоакином Фениксом, пришел в отчаяние. После съемок в роли Джокера в «Отряде самоубийц» Лето получил массу негативных сравнений своей игры с почившим Хитом Леджером. Весьма вероятно, что Хоакин Феникс своей игрой еще сильнее закрепит за Джаредом амплуа Джокера-лузера.

13

До Хоакина Феникса в проекте о Джокере планировали задействовать Леонардо Ди Каприо. К счастью (или к сожалению), этого не произошло. Режиссер фильма настоял, что не видит в роли Джокера никого иного кроме Феникса.

Фото: Warner Bros. Studios