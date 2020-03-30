На Госкино оставят 450 млн грн — Ткаченко

Глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что согласно проекту госбюджета, на Госкино выделят 450 млн грн. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«За ночь проект бюджета претерпел не лучших изменений для культуры. Так, на кино оставили 450 млн (а 50 млн долга — забыли по дороге), но не срезали театры, и с музеями все тоже как ок».

30 марта нардеп сообщил, что УКФ и Институт книги обеспечат лишь на 1/3 от запланированных ранее средств.

«Кабмин все же нашел резерв, чтобы обеспечить финансирование УКФ и Института книги хотя бы на треть от первоначальных потребностей», — пишет Ткаченко.

По словам нардепа, полное финансирование УКФ и Института книги должны восстановить за 2 месяца и «немного помочь кино». НСТУ также продолжит функционировать.

Согласно законопроекту о внесении изменений в закон Украины “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, госбюджет уменьшится с 1.095.580.446,2 тыс. грн до 972.635.659,4 тыс. грн.

Напомним, ранее стало известно, что Минфин решил урезать финансирование более чем на половину ряду культурных проектов, среди которых и деятельность Госкино. Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики подготовил заявление, в котором отметил, что такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны, и призвал Минфин не принимать таких решений без консультаций. Украинские кинематографисты в свою очередь обратились к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с открытым письмом относительно ситуации с финансированием украинской кинематографической отрасли.

Ранее сообщалось, что на 2020 год на деятельность Госкино выделили 772,6 млн грн.

Фото: unsplash

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