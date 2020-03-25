Комитет Ткаченко призвал Минфин не урезать бюджет культурных проектов

Народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что Минфин Украины подготовил решение об урезании госбюджета более чем на половину на ряд культурных проектов, среди которых и деятельность Госкино. Он считает, что из-за этого сотни тысяч людей останутся без работы, а усилия, потраченные на рост и развитие культурных сфер, которых удалось достичь за последние годы, «сойдут на нет»: «Речь идет о фактической ликвидации деятельности Госкино, УКФ, Института книги, программы «сшивания страны», деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики и тому подобное».

Ткаченко считает, что Минфин должен был проконсультироваться с депутатами и профильными министерствами.

Комитет отреагировал на решение Минфина и подготовил заявление. Приводим полный текст заявления.

«Нам стало известно, что Министерство финансов сегодня вносит изменения в бюджет, в частности — урезает финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта. Остаются только расходы на содержание — то есть зарплату.

Финансирования хотят лишить:

Госкино — 750 млн грн;

Украинский культурный фонд — 500 млн грн;

Институт книги — 150 млн грн;

Туризм — 240 млн грн.

Кроме того, расходы на программу «сшивания страны», реставрационные работы по защите историко-культурного наследия, программы информполитики — на сумму свыше 500 млн грн. Неизвестно пока, как урежут финансирование спорта.

Подчеркиваем, что такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны, потери тысяч рабочих мест.

Мы понимаем, что в ситуации с распространением коронавируса и необходимости привлекать дополнительные средства для борьбы с вирусом, необходимо пересматривать бюджет. Однако любые шаги должны обсуждаться с депутатами профильных комитетов и ​​с привлечением представителей министерства.

Мы призываем Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций.

Мы готовы оперативно войти в диалог и выработать решения, которые не приведут к краху культурной сферы нашего государства».

Фото: Александра Йорк

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