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Комитет Ткаченко призвал Минфин не урезать бюджет культурных проектов

от Telekritika
От Telekritika 666
Главная Кино Комитет Ткаченко призвал Минфин не урезать бюджет культурных проектов

Комитет подготовил заявление.

Народный депутат, глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что Минфин Украины подготовил решение об урезании госбюджета более чем на половину на ряд культурных проектов, среди которых и деятельность Госкино. Он считает, что из-за этого сотни тысяч людей останутся без работы, а усилия, потраченные на рост и развитие культурных сфер, которых удалось достичь за последние годы, «сойдут на нет»: «Речь идет о фактической ликвидации деятельности Госкино, УКФ, Института книги, программы «сшивания страны», деятельности творческих союзов, туризма, реставрационных работ по защите историко-культурного наследия, программ информполитики и тому подобное».

Ткаченко считает, что Минфин должен был проконсультироваться с депутатами и профильными министерствами.

Комитет отреагировал на решение Минфина и подготовил заявление. Приводим полный текст заявления.

«Нам стало известно, что Министерство финансов сегодня вносит изменения в бюджет, в частности — урезает финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта. Остаются только расходы на содержание — то есть зарплату.

Финансирования хотят лишить:

  • Госкино — 750 млн грн;
  • Украинский культурный фонд — 500 млн грн;
  • Институт книги — 150 млн грн;
  • Туризм — 240 млн грн.

Кроме того, расходы на программу «сшивания страны», реставрационные работы по защите историко-культурного наследия, программы информполитики — на сумму свыше 500 млн грн. Неизвестно пока, как урежут финансирование спорта.

Подчеркиваем, что такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны, потери тысяч рабочих мест.

Мы понимаем, что в ситуации с распространением коронавируса и необходимости привлекать дополнительные средства для борьбы с вирусом, необходимо пересматривать бюджет. Однако любые шаги должны обсуждаться с депутатами профильных комитетов и ​​с привлечением представителей министерства.
Мы призываем Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций.
Мы готовы оперативно войти в диалог и выработать решения, которые не приведут к краху культурной сферы нашего государства».

Фото: Александра Йорк

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