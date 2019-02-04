📹 «Мстители», «Рассказ служанки» и другие: чем запомнились трейлеры Супербоула

Безусловно, самым лакомым кусочком поп-культуры, который увидели зрители Супербоула, стала реклама грядущего фильма «Мстители: Конец игры». За 30 секунд тизера можно увидеть лишь опустошенную Землю, но ролик отлично нагнетает саспенс. На YouTube у новинки уже более 4 млн просмотров.

Hulu показал тизер 3 сезона «Рассказа служанки», пародирующий знаменитый ролик избирательной кампании Рональда Рейгана Morning in America.

Тизер «Капитана Марвел» предлагает зрителям немного романтики для новобранцев: из тренирующейся на базе летчицы Кэрол Дэнверс за 30 секунд превращается в образцовую супергероиню XXI века.

А вот еще одна героиня в CGI, отметившаяся на Супербоуле: подробнее от «Алите: боевом ангеле» можете почитать в нашем материале, посвященном постапокалиптическим новинкам.

Что касается самого неожиданного ролика, то это звание явно уходит «Игре престолов» за рекламный кроссовер с Bud Light. Не будем комментировать завязку – просто дождитесь дракона:

На днях также стало известно, что в новом фильме о Бэтмене, который выйдет в июне 2021 года, снимется не Бэн Аффлек.