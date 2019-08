Крис Пайн сыграет легендарного телеведущего

Ранее сыграть Кронкайта должен был Сет Роген. Но, по сообщению The Hollywood Reporter, главная роль в грядущем фильме «Выпуск новостей» (Newsflash) досталась Крису Пайну.

Лента расскажет о событиях 22 ноября 1963 года – дня убийства Джона Кеннеди. Помимо Уолтера Кронкайта, ключевыми персонажами фильма станут продюсер Дон Хьюитт, босс CBS Джим Обри и молодой сотрудник Дэн Рэйзер. Сценаристом картины выступил Бен Джейкоби («Круг»), а продюсированием занимаются Грег Силверман (Stampede) и Адам Колбреннер.

Известно, что Уолтер Кронкайт вошел в историю как ведущий, первым сообщивший широкой общественности о гибели Джона Кеннеди. Кронкайт, которого американцы прозвали просто «дядя Уолтер», также освещал в эфире кубинский кризис, убийство Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди, высадку на Луну и Уотергейтский скандал.

Что касается Пайна, то на данный момент в производстве находятся еще как минимум три фильма с его участием – «Чудо-женщина: 1984», триллер All the Old Knives Джеймса Марша и экшен Violence of Action Тарика Салеха.

По-видимому, экранизации историй из жизни легендарных ТВ-личностей становятся трендом: недавно «Телекритика» публиковала рецензию на сериал «Самый громкий голос», посвященный создателю Fox News.

На днях также вышел тизер-трейлер нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец».

Фото: Getty Images