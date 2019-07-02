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📺 «Самый громкий голос»: 5 причин посмотреть сериал о создателе Fox News

от Марина Мойнихан
От Марина Мойнихан 973
Главная Кино 📺 «Самый громкий голос»: 5 причин посмотреть сериал о создателе Fox News

30 июня на канале Showtime вышел первый эпизод сериала «Самый громкий голос», посвященного бывшему генеральному директору Fox News Роджеру Айлзу. «Телекритика» рассказывает, почему новинку стоит посмотреть даже тем медийщикам, которые не испытывают симпатий к покойному «злому гению» американского ТВ.

Роджер Айлз, роль которого в новом мини-сериале сыграл Рассел Кроу, был медиаконсультантом трех президентов-республиканцев и экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани. Однако миллениалам он больше известен как скандальный глава Fox News и один из тех медиаменеджеров, чьей карьере пришел конец в результате движения против харассмента #MeToo. «Телекритика» нашла пять причин смотреть сериал о столь противоречивом персонаже.

Он дает слово медийному антигерою

«Я знаю, что обо мне скажут люди: что я придерживаюсь правых взглядов, что я параноик и толстяк. И я не буду с ними спорить», – так звучат первые слова Айлза/Кроу в пилоте «Самого громкого голоса». В последние годы мы не обделены сериалами, рассказывающими об изнанке медиабизнеса (взять хотя бы «Прессу»), но спродюсированный Джейсоном Блумом и Томом Маккарти продукт, во-первых, основан на реальных (и относительно недавних) событиях, а во-вторых, дает слово одному из тех людей, которых ТВ обычно предпочитает вытеснять на позиции крикливых антагонистов.

Айлз почти полвека был одним из самых влиятельных людей на американском ТВ; именно ему приписывают изобретение «метода оркестровой ямы» – если во время прямого включения один спикер скажет, что он способен решить конфликт на Ближнем Востоке, а второй упадет в оркестровую яму, то все внимание и эфирное время будут отданы второму. Но назвать Айлза приятным человеком в XXI веке так же трудно, как в 60-х, когда он «продавал» народу Ричарда Никсона, или 80-х, когда помогал выкручиваться Джорджу Бушу-младшему. Но увы, понять современное положение дел в журналистике США невозможно, смотря лишь байопики о героических журналистах вроде Мэри Колвин («Частная война»). Чтобы осознать, как одним из самых узнаваемых лиц кабельного телевидения стал конспиролог Шон Хэннити, нужно понять ход мышления того, кто его нанял – а нанял его именно Роджер Айлз.

Он экранизирует актуальный бестселлер

книга Самый громкий голос Гэбриел Шерман

«Самый громкий голос в комнате». Фото: Random House

Биографию Айлза еще до его смерти в 2017 году написали четыре разных автора. Мини-сериал Showtime основан на самом драматическом и самом популярном варианте – бестселлере Гэбриела Шермана «Самый громкий голос в комнате: как блестящий, вспыльчивый Роджер Айлз построил Fox News – и разделил страну» (2014). При написании книги Шерман опросил порядка 600 человек, и готовую биографию критики объявили «классикой жанра “разозленные телеменеджеры бросаются на людей”». Она не только заставила общественность более внимательно присмотреться к культуре Fox News, но и в каком-то смысле предсказала будущее – это одна из тех книг о идеологическом расколе внутри США, которые не потеряли актуальность после выборов 2016 года. Да и в Украине вряд ли кто-то может заявить, что доминирование политически предубежденных медиаменеджеров – тема, которая нас не касается.

Он делает Рассела Кроу великим снова

Рассел Кроу на премьере сериала Самый громкий голос

Рассел Кроу на нью-йоркской премьере сериала. Фото: Getty Images

Простите, что не смогли удержаться от очевидного каламбура. Но Рассел Кроу (человек, который репутацией и количеством нажитых врагов вполне может сравниться со своим героем) и впрямь заслуживает отдельной похвалы. Он показал, что мастером перевоплощений умеет быть не только Кристиан Бэйл; когда Аль-Каида угрожала Кроу почти 20 лет назад, даже они вряд ли смогли бы придумать для актера такую изощренную пытку, как этот «лысый» парик и тяжеловесный грим.

Несмотря на то, что сексуальным домогательствам Айлза к сотрудницам и его агрессивному доминированию в мужском коллективе посвящена значительная часть повествования, Кроу удалось на время приглушить собственную маскулинную харизму и сыграть в первую очередь не мужчину-хищника, а практически бесполую стихию – стихию власти. Возможно, Айзл сделает последнее доброе дело и принесет кое-кому «Эмми».

Он показывает новости как бизнес, а не как приключение

Кадр из сериала Самый громкий голос

Фото: Showtime

…что, опять-таки, не часто можно увидеть в развлекательном продукте. Сериалы предпочитают показывать будни новостных агентств в духе шоу «24»: успеет ли корреспондент в последнюю минуту опередить конкурента? Удастся ли настойчивому «полевому агенту» расколоть молчаливого свидетеля? Станет ли тайное явным до того, как коррупционера переизберут на государственный пост? Айлз честно признается, что он – не «человек новостей». Он – пиарщик, для него главное – быть самым громким (а не честным, своевременным или здравым) голосом в комнате. Поэтому не ждите от сюжета этого сериала о СМИ закрученных расследований – как не ждете их, скорее всего, и от самого Fox News. «Самый громкий голос» – это инсценировка того, как зарождался один из самых популярных «таблоидных каналов», как Айлз добился возможности делать нишевое ТВ в пику тем, кого он называл либеральной элитой, как Fox сумел нарастить зрительский капитал вопреки перенасыщенности кабельного рынка, и как «люди, на которых другим людям приятно смотреть» (характеристика, которую глава Fox дал своим ведущим) превратились в людей, которых ненавидит добрая половина США.

Он маркирует новый уровень контента Showtime

Само собой, одни лишь семь сезонов «Родины» стоят десятка менее влиятельных сериалов, но в последнее время Showtime не хватало действительно приметного оригинального контента: удачный прошлогодний «Шучу» с Джимом Кэрри лишь подчеркнул эту пустоту. Сериал об Айлзе с довольно броским актерским составом (главные роли исполнили звезда «Малхолланд-драйв» Наоми Уоттс, создатель «Гриффинов» Сет Макфарлейн и Сиенна Миллер – Шарлотта в «Высотке») поможет каналу наверстать упущенное. И хотя перекричать премьеры HBO или AMC «Самому громкому голосу» вряд ли удастся, он уже заслужил массу лестных сравнений: например, Boston Herald называет его «беловоротничковой версией “Клана Сопрано”». То, что мнения критиков разделились практически поровну (на RottenTomatoes у сериала 51% – большинство критиков ругает шоу за то, что оно недостаточно артикулированно обвиняет Айлза в его грехах), лишь подчеркивает его актуальность: в конце концов, Айлз не только «построил Fox News», он еще и «разделил страну».

Фото: Showtime

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Кинокритик, редактор рубрики "Кино"