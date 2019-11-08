Крис Эванс, Дилан Спроус и Элайджа Вуд осудили «оживление» Джеймса Дина в кино

6 ноября Антон Эрнст и Тати Голик заявили, что не смогли подобрать на роль второго плана в своем фильме нужного актера и решили использовать компьютерную версию Джеймса Дина, который погиб в 1955 году. По мнению режиссеров, он идеально подходит на эту роль.

В основе фильма «В поисках Джека» лежит книга Гарета Крокера. Он расскажет о судьбе 10 тысяч собак, которых решили не возвращать в США по окончанию войны во Вьетнаме. Джеймс Дин «сыграет» в фильме военного по прозвищу Роган.

Решение режиссеров осудили голливудские актеры, в том числе Крис Эванс. Он у себя в соцсетях сравнил это с написанием новой картины Пикассо или сочинением новых песен Джона Леннона.

I’m sure he’d be thrilled 🙄 This is awful. Maybe we can get a computer to paint us a new Picasso. Or write a couple new John Lennon tunes. The complete lack of understanding here is shameful. https://t.co/hkwXyTR4pu — Chris Evans (@ChrisEvans) November 6, 2019

Дилан Спроус назвал подобное действие «грабежом могил мертвых икон».

Mark Roesler, CEO of CMG Worldwide says in addition to other famous, deceased personalities; the film “opens up a whole new opportunity for many of our clients who are no longer with us.” TO BE READ AS: "Found a new way to rob graves of dead icons and milk the masses for less!" https://t.co/67Nxze0wLN — Dylan Sprouse (@dylansprouse) November 6, 2019

А Элайджа Вуд сказал, что «такого не должно быть».

NOPE. this shouldn’t be a thing. https://t.co/RH7jWY5cAG — Elijah Wood (@elijahwood) November 6, 2019

Джеймс Дин – культовый американский актер, снявшийся за свою короткую карьеру лишь в трех картинах. В 1955 году он разбился в автокатастрофе. Ему было 24 года.

Том Круз, Мадс Миккельсен и первый Бэтмен – все они окажутся на киевских экранах уже в октябре, в рамках фестиваля Kinove.

Фото: Getty Images

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