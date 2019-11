Крис Эванс, Дилан Спроус и Элайджа Вуд осудили «оживление» Джеймса Дина в кино

6 ноября Антон Эрнст и Тати Голик заявили, что не смогли подобрать на роль второго плана в своем фильме нужного актера и решили использовать компьютерную версию Джеймса Дина, который погиб в 1955 году. По мнению режиссеров, он идеально подходит на эту роль.

В основе фильма «В поисках Джека» лежит книга Гарета Крокера. Он расскажет о судьбе 10 тысяч собак, которых решили не возвращать в США по окончанию войны во Вьетнаме. Джеймс Дин «сыграет» в фильме военного по прозвищу Роган.

Решение режиссеров осудили голливудские актеры, в том числе Крис Эванс. Он у себя в соцсетях сравнил это с написанием новой картины Пикассо или сочинением новых песен Джона Леннона.

I’m sure he’d be thrilled 🙄

This is awful.

Maybe we can get a computer to paint us a new Picasso. Or write a couple new John Lennon tunes.

The complete lack of understanding here is shameful. https://t.co/hkwXyTR4pu

— Chris Evans (@ChrisEvans) November 6, 2019