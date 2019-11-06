Олдскульный Бэтмен, Кубрик и Рефн: что покажут на Kinove?

Второй кинофестиваль пройдет в кинотеатрах «Жовтень», «Киевская Русь» и Культурном центре «Братислава». Фильмы покажут на языке оригинала с украинскими субтитрами.

Kinove откроется 23 ноября колумбийским фильмом «Монос». У картины уже есть украинская история показов: в июле ее встретили овациями на Одесском кинофестивале, а Алехандро Ландес даже взял приз за лучшую режиссуру. Лента рассказывает о военизированной группе подростков, которые живут в южноамериканских горах.

Другой лауреат Одесского кинофестиваля «А потом мы танцевали» фокусируется на любовной линии двух танцоров Национального грузинского ансамбля танцев. Фильм вызвал резонанс на родине. В Грузии картину Левана Акина ожидают акции протеста со стороны ультранационалистов, которые хотят блокировать кинотеатры в день премьеры, чтобы не допустить «гей-пропаганды». Дополнительная мотивация проскользнуть в тихий киевский зал без лишних столпотворений.

Не менее актуально прозвучит в кинотеатрах экзистенциальная трагикомедия «Иванов». Снятая российским бизнесменом Дмитрием Фальковичем, картина рассказывает о побеге предпринимателя от привычной московской жизни в Киев. Фильм снимался в столице до Революции достоинства, ассистентом режиссера-аматора была украинка Марина Степанская («Стрімголов», «Знебарвлена»).

«Иванов» – не единственный представитель российского кинематографа на Kinove. Организаторы покажут документальную работу «Акварель» Виктора Косаковского. Новаторская лента снята в формате 96 кадров/сек и сконцентрирована на одном герое – воде. Косаковский показывает разрушительную и мощную природу воды.

Следом за классикой с Киевской недели критики в украинские кинотеатры смело шагнет последний фильм Стэнли Кубрика «С широко закрытыми глазами». Картине исполнилось 20 лет в этом году, и на Kinove ее покажут после аналогичной ретроспективы в Венеции.

Еще один юбилей у «Вальгаллы» Николаса Виндинга Рефна. 10 лет исполняется истории об одноглазом воине (Мадс Миккельсен), медитативно путешествующем по мрачным пейзажам древней Скандинавии. Неонуарный неон Рефн заменил на первобытный кровожадный сеттинг.

Сюрпризом фестиваля будет «Бэтмен» 1966 года. Сегодня нам известно много успешных и не очень образов Темного рыцаря, но все равно мы возвращаемся к классическим танцам и трико Адама Уэста. В оригинальном фильме Бэтмену противостоят все канонические злодеи: Пингвин, Женщина-кошка, Загадочник и Джокер с загримированными усами.

Закроется фестиваль картиной о художнике Фернандо Ботеро. Фильм покажут на восстановленном экране культцентра «Братислава». «Ботеро» – это поэтическая закулисная хроника жизни и творчества чрезвычайно одаренного художника и скульптора.

Напомним, в рамках фестиваля британского кино в Киев приедет Агнешка Холланд, чтобы презентовать свой фильм «Цена правды».

Фото: Kinove

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