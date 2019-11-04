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Голодомор, Первая мировая и Марадона: в Киеве пройдет фестиваль британского кино

от Telekritika
От Telekritika 839
Главная Кино Голодомор, Первая мировая и Марадона: в Киеве пройдет фестиваль британского кино

Документальный фильм Питера Джексона о Первой мировой, становление Диего Марадоны и украино-польско-британская картина о Гарете Джонсе – все это можно будет увидеть в рамках фестиваля «Новое британское кино» в конце ноября.

С 28 ноября по 4 декабря в кинотеатре «Жовтень» пройдет фестиваль «Новое британское кино». В Киев привезут 6 лент, которые покажут на языке оригинала с субтитрами.

Фильм-открытие «Цена правды» представит режиссер Агнешка Холланд. Картина создана в копродукции с Украиной и рассказывает о валлийском журналисте Гарете Джонсе, который поведал миру о Голодоморе, побывав в Советском союзе в 1932-33 годах. Главную роль играет Джеймс Нортон («МакМафия»).

Также на фестивале покажут социальную драму Кена Лоуча «Вас не было на месте», научно-фантастическую ленту «Малыш Джо» – идеологического последователя «Черного зеркала» с Беном Уишоу, страстную мелодраму «Только ты», документальные картины о футбольной легенде Диего Марадоне и Первой мировой войне.

К слову, последнюю смонтировал Питер Джексон («Властелин колец») из архивных материалов. «Они никогда не постареют» полностью состоит из отреставрированных цветных кадров 1914-18 годов, которые озвучили профессиональные актеры. Закадровые комментарии взяты из документальной ленты середины ХХ века. В ней ветераны Первой мировой рассказывали о «своей» войне на фоне окончания Второй мировой войны.

Напомним, заведующая сектором кино в Украинском институте Ольга Бирзул рассказала «Телекритике» о культурной дипломатии.

Фото: Артхаус Трафик

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