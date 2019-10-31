Украинский институт: Как кино помогает наладить связь с Европой

Заведующая сектором кино в Украинском институте Ольга Бирзул рассказала «Телекритике» о деятельности Украинского института, который опекается культурной интеграцией Украины в европейском направлении.

С 24 октября стартовал Viennale. Расскажите подробнее об этом фестивале и о том, как в его программу попали украинские фильмы.

Viennale нам близок по двум причинам. Во-первых, это топовый ежегодный австрийский кинофестиваль. Он также считается старейшим смотром кино в немецкоговорящем мире. Показы фильмов проходят в лучших локациях Вены и пользуются невероятной популярностью. Во-вторых, Украинский институт помимо прочего реализует в этом году ряд проектов в разных сферах культуры в рамках программы двустороннего года культуры Украина-Австрия и нас очень интересовало партнерство с крупнейшим кинособытием страны. Заручившись поддержкой «Артхаус Трафик», мы обратились с предложением интегрировать лучшие украинские фильмы этого года в программу фестиваля. В итоге, кураторы отобрали четыре украинских фильма: «Додому» Наримана Алиева, «Атлантида» Валентина Васяновича, «Мої думки тихі» Антонио Лукича, «Тато – мамин брат» Вадима Илькова. Украинский институт, в свою очередь, взял на себя все необходимые расходы для представления этой достойной четверки на Viennale.

Украинский институт презентует за границей большинство сфер культурной деятельности: от музыки до литературы. Кино – серьезное оружие в обойме культурной дипломатии? Насколько украинский кинематограф востребован на таких мероприятиях, как Viennale?

Да, совершенно с вами соглашусь, кино – самое демократичное из искусств и, наверное, один из самых доступных инструментов для презентации культуры за рубежом. Но в этом его прелесть и угроза одновременно. Впрочем, в Институте сегодня собралась сильная команда экспертов, не только глубоко осведомленных в своих секторах, но и пропускающая украинский культурный продукт через критический фильтр.

Я, например, десять лет работала на фестивале документального кино про права человека Docudays UA, в рамках которого три года организовывала в разных странах мини-фестиваль See Ukraine. Его целью было познакомить иностранную аудиторию с достойным украинским доком и современным искусством, а также предложить живой диалог с режиссерами после показов. В один из дней мы обязательно организовывали тематическую дискуссию с украинскими и иностранными журналистами, философами, художниками, правозащитниками, умеющими доступно и тонко погрузить в контекст последних изменений в Украине.

В будущем нам бы хотелось, чтобы украинское кино было заметно и востребовано на разнопрофильных мероприятиях.

Я по-прежнему считаю, что в условиях агрессивной информационной пропаганды со стороны северного соседа мы вынуждены объяснять, кто мы и куда стремимся. Но это не единственное, о чем может сегодня рассказать украинское кино.

Как правило, в Институте мы всегда по-кураторски анализируем суть и цель наших проектов. Объясню на примерах. Viennale – это масштабный зрительский фестиваль, и мы были нацелены на полноформатную панораму новейшего украинского кино. Как результат, на показ фильма «Мої думки тихі» билеты были полностью распроданы еще за пару дней до показа. В конце ноября уже на другой фестиваль – IDFA – поедет делегация украинских документалистов “Ukraine: Here we go!” со своими незаконченными проектами. Задача этого проекта, реализуемого командой Docudays UA, уже несколько в другом: фильммейкеры будут интегрированы в профессиональную секцию фестиваля. Поэтому в рамках Амстердамского фестиваля Институт организовывает нетворкинг-ивент, где наши кинематографисты смогут познакомиться со своим иностранными коллегами.

В будущем нам бы хотелось, чтобы украинское кино было заметно и востребовано на разнопрофильных мероприятиях.

Есть ли квоты для украинских фильмов на таких фестивалях? По каким критериям идет отбор проектов, представляющих страну?

Не думаю, что существуют какие-то квоты, кроме качества фильмов. Но мы все понимаем, что даже очень хорошим проектам нужна промоция. Особенно в условиях перенасыщенности аудиовизуальным продуктом. Популяризация украинской культуры – это главное задание Института, поэтому сейчас мы разрабатываем ряд программ, которые помогут нашему кино выходить на международную сцену. Критерии отбора будут зависеть от программы, но, очевидно, что нам хотелось бы поддерживать качественный авторский продукт.

На 10-й ОМКФ Украинский институт пригласил два десятка иностранных специалистов. С какими трудностями вы столкнулись, чтобы уговорить их приехать?

Тут мне бы хотелось пояснить, что в этом году на ОМКФ при поддержке Института был запущен пилотный UA Films Showcase. Мы собираемся дотачивать его в будущем, надеясь, что он перепрофилируется в самостоятельную программу шоукейсов, промотирующих украинский кинематограф на разных стадиях производства. Это не ноу-хау. Такой формат активно практикуют многие успешные европейские институции. Его суть заключается в том, что организаторы на несколько дней приглашают ведущих международных профи – от кинокритиков до дистрибьюторов – и знакомят их с лучшими образцами национального кинематографа для будущего сотрудничества.

На мой взгляд, сегодня украинское кино стало бесспорно заметнее.

В этом году UA Films Showcase запустила моя коллега Наталья Мовшович в сотрудничестве с Одесским фестивалем. Дополнительно к шоукейсу Институт также наградил денежным призом проект с наибольшим международным потенциалом в рамках секции Work in Progress. По решению независимого жюри победителем стал проект «Забуті» Дарьи Онищенко. К слову, совсем недавно премьера этой картины прошла на Варшавском кинофестивале. Фильм получил особое упоминание жюри.

Касательно трудностей. Очевидно, что за особо влиятельными представителями международной киноиндустрии нужно «охотиться» очень загодя. Для этого требуется много ездить на международные фестивали и форумы, завязывать знакомства. Мы очень надеемся, что у нас будет на это время и возможность, поскольку сейчас УИ работает в условиях колоссальной загрузки.

Охотно ли зарубежные профессионалы едут к нам?

Я не исследовала этот вопрос глубоко, но, на мой взгляд, сегодня украинское кино стало бесспорно заметнее. Благодаря сразу нескольким факторам: напористости режиссеров, активности продюсеров, настойчивости культурных менеджеров, государственной поддержке и деятельности Госкино. Но пока в этом механизме присутствуют несколько других важных факторов – это отсутствующее качественное образование, погибающий кинопрокат отечественного авторского кино и нестабильность культурных политик. Усовершенствовав эти факторы, как мне кажется, несложно повысить интерес зарубежных профессионалов.

Какую роль играет культурная дипломатия в период военных действий на Востоке Украины?

Большую. Очень большую. Но я считаю, что продуманная и качественная культурная дипломатия работает при любых исторических периодах.

Украинскому институту уже около двух лет. Какими достижениями может похвастаться организация и какие задачи ставит на будущее?

Фактически, Украинский институт работает чуть больше года – после назначения Владимира Шейко генеральным директором. Почти год понадобился, чтобы наладить базовые рабочие процессы и начать формирование полноценной команды. Сейчас программный отдел активно работает над секторальными стратегиями и параллельно запускает масштабные международные проекты. Работы у нас не просто много, а очень много. При этом мы, как любая государственная структура, окутаны густым туманом документооборота. И нашему самолету часто сложно взлететь.

Впрочем, я пришла работать в УИ только три месяца назад (до этого направление кино вел всего один программный менеджер – Наталья Мовшович) и сейчас не ощущаю себя компетентной для того, чтобы говорить от имени всей институции. Если судить о достижениях в секторе кино, то Институт в 2019-м году “охватил” проекты в разных жанрах – от промоционной поддержки украинской анимации на главном профильном фестивале в Анси до запуска первой полной ретроспективы Киры Муратовой в культовой Парижской синематеке. Как выяснилось, французские синефилы носились с этой идеей уже десять лет. Но только в этом году Украинскому институту в сотрудничестве с Центром Довженко удалось осилить трудоемкий проект и установить историческую справедливость: целый месяц фильмы легендарной Киры Георгиевны демонстрировались в самом старинном и уважаемом киноархиве мира. Как результат, мы собрали хорошую французскую прессу, где Муратова подписана как советский и украинский режиссер.