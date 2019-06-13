⛔ Конфликт в кинотеатре «Киев»: что будет с июньскими показами?

Во второй половине месяца ожидались такие мероприятия, как показы традиционного «Британского театра в кино», фестиваль короткометражных фильмов Oscar Shorts, показ концерта Queen: Live in Budapest и популярная «Неделя швейцарского кино».

10 июня дистрибьютор Arthouse Traffic сообщил, что в связи с ситуацией в кинотеатре «Киев» «Неделя швейцарского кино» переедет в «Жовтень»: вместо 12-16 июня датами показов станут 4-7 июля.

В пресс-службе Британского Совета в Украине, который организовывает кинопоказы знаменитых театральных постановок (в частности, 18 июня в «Киеве» должны были показать «Все о Еве» с Джиллиан Андерсон), на запрос «Телекритики» ответили: «Наши показы технически сложно перенести, поэтому те, которые были запланированы в кинотеатре “Киев”, не будут проходить до решения ситуации».

Светлана Черныш, руководитель проектов продюсерского агентства «Артмедиа», которое организовывало показ фильма-концерта Queen, ответила: «Все сеансы отменены администрацией заведения. Об этом сообщается на страницах “Культурного центра “Кинотеатр Киев”. Наверное, и наши сеансы попадают под это объявление. Официально кинотеатр нас еще не информировал, но прекратил продажу билетов».

Действительно, в КЦ «Кинотеатр “Киев”» сообщают, что возврат билетов будет осуществляться с 18 июня.

Как известно, конфликт в кинотеатре начался 7 июня. Одну из главных кинофестивальных локаций столицы заблокировали люди в камуфляже. По версии КГГА, в здании кинотеатра «Киев» проходит инвентаризация. На странице Культурного центра «Кинотеатр Киев», однако, происходящее названо рейдерским захватом.

Напомним, что по итогам конкурса, проведенного 15 апреля, новым арендатором помещения стала компания «Синема-центр». В ее сеть Cinema City входит кинотеатр в столичном ТРЦ Ocean Plaza. Представители компании готовы платить за аренду помещения 2,119 млн грн в месяц. В комиссии КГГА отметили, что условия конкурса прописаны так, чтобы сохранился «фестивальный и артхаусный профиль» кинотеатра. Кроме того, не менее 30% репертуара должен составлять украинский кинематограф, и арендатор должен обеспечить инклюзивность кинотеатра.

4 января 2019 года истек срок аренды помещения по ул. Большая Васильковская ее прежним арендатором, ООО «Культурный центр “Кинотеатр Киев”». Ранее в городской администрации заявляли, что планируют включить кинотеатр в коммунальную сеть «Киевкинофильм», куда уже входят кинокомплекс «Флоренция», кинотеатры «Лейпциг», «Ленинград» и другие.

Дирекция КЦ «Кинотеатр Киев» была возмущена непродлением договора, напоминая, что под ее руководством кинотеатр активно сотрудничал с посольствами, провел более 200 кинофестивалей, которые посещали Софи Лорен, Фани Ардан, Катрин Денев, Венсан Кассель и другие мировые звезды. Кроме того, «Киев» являлся центром знакового отечественного кинофестиваля «Молодость». В защиту действующего формата работы кинотеатра выступили представители киноиндустрии, включая гендиректора «Артхаус Трафика» Дениса Иванова, а также кинокритики и простые киевляне.

Фото: кадр из фильма «Счастливый Лазарь»/Неделя швейцарского кино