🔥 Захват или инвентаризация: что происходит в кинотеатре «Киев»
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🔥 Захват или инвентаризация: что происходит в кинотеатре «Киев»

от Telekritika
От Telekritika 223
Главная Кино 🔥 Захват или инвентаризация: что происходит в кинотеатре «Киев»

Меньше недели назад завершился кинофестиваль «Молодость», и вот главную фестивальную локацию (и главный столичный центр артхаусного кино) блокируют люди в камуфляже.

По официальной версии, опубликованной на сайте КГГА, в здании кинотеатра «Киев» проходит инвентаризация.

«Сегодня, 7 июня, в кинотеатре “Киев” Департаментом коммунальной собственности Киева и балансодержателем кинотеатра – коммунальным предприятием “Киевкинофильм” начата инвентаризация и обследование здания во избежание незаконных уничтожений или повреждений имущества территориальной общины города Киева», – сообщается в заявлении КГГА.

На странице Культурного центра «Кинотеатр Киев», однако, происходящее названо силовым захватом.

По данным свидетелей, вход в кинотеатр перекрыли решеткой представители КП «Киевкинофильм» и КП «Муніципальна охорона», созданного Киевсоветом в качестве организации, объединяющей городские охранные структуры, общественность и полицию.

Напомним, что по итогам конкурса, проведенного 15 апреля, новым арендатором помещения стала компания «Синема-центр». В ее сеть Cinema City входит кинотеатр в столичном ТРЦ Ocean Plaza. Представители компании готовы платить за аренду помещения 2,119 млн грн в месяц. В комиссии КГГА отметили, что условия конкурса прописаны так, чтобы сохранился «фестивальный и артхаусный профиль» кинотеатра. Кроме того, не менее 30% репертуара должен составлять украинский кинематограф, и арендатор должен обеспечить инклюзивность кинотеатра.

4 января 2019 года истек срок аренды помещения по ул. Большая Васильковская ее прежним арендатором, ООО «Культурный центр “Кинотеатр Киев”». Ранее в городской администрации заявляли, что планируют включить кинотеатр в коммунальную сеть «Киевкинофильм», куда уже входят кинокомплекс «Флоренция», кинотеатры «Лейпциг», «Ленинград» и другие.

Дирекция КЦ «Кинотеатр Киев» была возмущена непродлением договора, напоминая, что под ее руководством кинотеатр активно сотрудничал с посольствами, провел более 200 кинофестивалей, которые посещали Софи Лорен, Фани Ардан, Катрин Денев, Венсан Кассель и другие мировые звезды. Кроме того, «Киев» являлся центром знакового отечественного кинофестиваля «Молодость». В защиту действующего формата работы кинотеатра выступили представители киноиндустрии, включая гендиректора «Артхаус Трафика» Дениса Иванова, а также кинокритики и простые киевляне.

Фото: Богдан Петренко

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