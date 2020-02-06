Кинофеcтиваль Docudays UA-2020 открыл аккредитацию для прессы

Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA открыл аккредитацию для представителей официальных медиа, а также независимых журналистов и кинокритиков, которые регулярно пишут о Docudays. Об этом сообщается на официальном сайте.

Чтобы аккредитоваться, необходимо заполнить анкету на сайте. Заявку на аккредитацию можно подать до 6 марта.

С бейджем PRESS можно получить бесплатный билет на любые сеансы. Также независимо от наличия аккредитации, можно получить свободный вход на следующие мероприятия:

— на фестивальные события в IZONE;

— на события DOCU / КЛАСС;

— на события правозащитной программы, VR-программы и в «Живой библиотеки».

Напомним, ранее cтало известно, что на фестиваль подали заявки 985 фильмов. Также позднее огласили членов жюри Docudays UA-2020.

Фото: Docudays UA

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