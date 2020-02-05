КиноНовости

Известен состав жюри кинофестиваля Docudays UA

от Telekritika
От Telekritika 191
Главная Кино Известен состав жюри кинофестиваля Docudays UA

Международный фестиваль документального кино о правах человека пройдет с 20 по 29 марта 2020 года.

Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA опубликовал список членов жюри на официальном сайте.

В этом году в состав жюри международного конкурса полнометражных и среднеметражных фильмов Docu/Мир вошли: режиссер Клер Симон, кинокритик Дария Бадьйор и независимый куратор кинопрограмм Хосе Рамон «Мон» Ривас.

В состав жюри международного конкурса короткометражных лент Docu / Коротко и национального конкурса Docu / Украина вошли: программный директор ОМКФ Антельм Видо, продюсер Микель Опструп и журналист и куратор фестивальных программ Владан Петкович.

Победителей в номинации Rights now! будут выбирать: украинский кинорежиссер, писатель Олег Сенцов, правозащитник Елена Розвадовская и образовательный активист, писатель Энвер Джулиман.

Напомним: ранее стало известно, что кинофестиваль «Молодість» открыл прием заявок на участие в конкурсе.

Фото: Телекритика

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

В суд направлен обвинительный акт по делу убийства...

28.01.2020

На канале «Украина» стартует четвертый сезон «Женского доктора»

09.01.2020

Источником новостей для медиа в 24% случаев являются...

04.02.2020

На «Интере» покажут мелодраму «Несладкое предложение»

10.01.2020

Появились подробности о стриминге от NBCUniversal – Peacock

17.01.2020

В правление 1+1 media вошел исполнительный директор группы...

27.01.2020

Второй сезон «Ведьмака» выйдет в 2021 году

10.01.2020

Минкульт доработает законопроект о противодействии дезинформации — Бородянский

03.02.2020

«Интер» покажет документальный проект про Аушвиц

23.01.2020

Google создала приложение Envelope для уменьшения зависимости от...

29.01.2020