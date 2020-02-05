Известен состав жюри кинофестиваля Docudays UA

Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA опубликовал список членов жюри на официальном сайте.

В этом году в состав жюри международного конкурса полнометражных и среднеметражных фильмов Docu/Мир вошли: режиссер Клер Симон, кинокритик Дария Бадьйор и независимый куратор кинопрограмм Хосе Рамон «Мон» Ривас.

В состав жюри международного конкурса короткометражных лент Docu / Коротко и национального конкурса Docu / Украина вошли: программный директор ОМКФ Антельм Видо, продюсер Микель Опструп и журналист и куратор фестивальных программ Владан Петкович.

Победителей в номинации Rights now! будут выбирать: украинский кинорежиссер, писатель Олег Сенцов, правозащитник Елена Розвадовская и образовательный активист, писатель Энвер Джулиман.

Напомним: ранее стало известно, что кинофестиваль «Молодість» открыл прием заявок на участие в конкурсе.

Фото: Телекритика

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