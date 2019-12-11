985 фильмов подали заявки на Docudays-2020

Об этом на своей странице в Facebook заявила Дарья Бассель, программный координатор фестиваля.

11 декабря закончился прием заявок, далее комиссия отберет ленты, которые попадут в конкурсные и внеконкурсные программы. На прошлогоднем фестивале к участию были допущены 76 фильмов из 28 стран.

17-й международный фестиваль кино о правах человека Docudays Ua пройдет с 22 по 29 марта 2020 года. В прошлом году в конкурсе DOCU/Украина главный приз получил фильм Семена Мозгового «История зимнего сада», а в DOCU/Мир – «Голоса моря» британки Ким Хопкинс.

К прошлогоднему фестивалю «Телекритика» собрала 10 фильмов о журналистах, которые можно было увидеть на Docudays-2019.

Фото: Docudays Ua

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!