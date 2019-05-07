👁 Каннский кинофестиваль 2019: 10 главных фильмов, снятых женщинами

И в этом году их набралось рекордное число: по справедливому замечанию Фремо, чем больше женщин в индустрии в целом, тем больше их на фестивалях. «Телекритика» перечисляет 10 главных каннских фильмов этого года, снятых женщинами – о войне, об ученых, о буллинге, о родео, о глобальном потеплении и многом другом.

«Маленький Джо» (Little Joe)

Режиссер: Джессика Хауснер

Производство: Австрия, Великобритания, Германия

Секция: основной конкурс

Джессика Хауснер, чьи фильмы регулярно попадают в секцию «Особый взгляд», всей своей карьерой доказала несправедливость поговорки о детях талантливых людей (она – дочь известного художника-сюрреалиста Рудольфа Хауснера). В ее драме «Маленький Джо» Эмили Бичем играет мать-одиночку, которая выводит новые сорта растений для некой корпорации. Ее новое детище – странный пурпурный цветок, который требует не только полива, но и того, чтобы с ним разговаривали. Нарушив правила, женщина уносит одно такое растение в подарок сыну, который называет его «Маленьким Джо». Далее синопсис обещает зловещий твист – будем надеяться, не такой зловещий, как в той серии «Черного зеркала» с пчелами. Главную мужскую роль в фильме сыграл Бен Уишоу – звезда прошлогоднего «Очень английского скандала».

«Атлантика» (Atlantique)

Режиссер: Мати Диоп

Производство: Сенегал, Бельгия, Франция

Секция: основной конкурс

Это первый полнометражный фильм француженки сенегальского происхождения Мати Диоп, которую раньше можно было увидеть в качестве актрисы в фильме Клэр Дени «35 стопок рома». В драме пойдет речь о строителе из Дакара Сулеймане, который месяцами не получал зарплату: в поисках лучшей судьбы он решает бежать из страны по морю. В столице остается его возлюбленная Ада, обрученная с другим мужчиной, но ее свадьбу предотвращает пожар. В недавнем интервью директор Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо заявил, что за половину достойных фильмов, снимаемых женщинами и претендующими на попадание в Канны, сейчас ответственны уроженки Африки – кроме Диоп, в программу этого года вошли Марьям Тузани (Марокко) и нижеупомянутая Муния Меддур Жанс (Алжир). Так что в этом году, в отличие от скучного предыдущего, фестиваль засвидетельствует зарождение настоящего тренда.

«Сибил» (Sibyl)

Режиссер: Жюстин Трие

Производство: Франция

Секция: основной конкурс

Жюстин Трие («Возраст паники», «В постели с Викторией») предпочитает работать в жанре драмеди. Не изменила она ему и в этот раз: «Сибил» поведает о женщине-психотерапевте, которая вопреки этике решает сделать из исповедей клиентки материал для романа. Заглавную героиню сыграла Вирджини Эфира, которую вы могли видеть возвышающейся над Жаном Дюжарденом в «Любви не по размеру». На кушетке будет возлежать Адель Экзаркопулос. (Кстати, после съемок в прорывной для ее карьеры «Жизни Адель» актриса жаловалась на прессинг со стороны режиссера Абделатифа Кешиша во время съемок сцен секса, но впоследствии смягчила свою критику. Так что персоной нон грата Кешиш не стал и даже презентует по соседству с «Сибил» свой новый фильм – «Мектуб, моя любовь: Интермеццо».)

«Ласточки Кабула» (Les Hirondelles de Kaboul)

Режиссер: Забу Брайтман и Элеа Гобе Мевеллек

Производство: Франция

Секция: «Особый взгляд»

Этот анимационный фильм снят по одноименному роману алжирского писателя Мохаммеда Мулессегуля, который с 90-х из-за военной цензуры писал под женским псевдонимом Ясмина Хадра. «Ласточки Кабула» – это история любви на фоне разрушенного войной Афганистана в 1998 году. Двое главных героев пытаются устроить жизнь вопреки диктатуре Талибана, но один глупый поступок со стороны мужчины грозит превратить их мечты в пепел. Не дайте скриншотам с идиллической анимацией вас обмануть: западные читатели, познакомившись с книгой в 2000-х, были шокированы натуралистичными сценами, в которых женщин забивают камнями и наказывают кнутом. Тем не менее, «Ласточки» положительно отличаются от хлынувших на рынок эксплуатационных романов, смакующих насилие в экзотических декорациях, а Забу Брайтман, известная по проникновенным драмам на непростые темы (беспризорники в «Но и я», потеря близких во «Вспомнить о хорошем») – именно та, кто способна перенести его на экран.

«Портрет юной девушки в огне» (Portrait de la jeune fille en feu)

Режиссер: Селин Скьямма

Производство: Франция

Секция: основной конкурс

Скьямма известна в основном благодаря фильмам о девочках-подростках и тревожных страстях, которыми сопровождается их созревание, но вы также можете знать ее как сценаристку хитового инди-мультфильма «Жизнь кабачка». Ее новый фильм – историческая драма о молодой художнице, которую нанимают нарисовать свадебный портрет девушки по имени Элоиза. Трудность состоит в том, что сделать это нужно втайне от Элоизы, так что днем художница пытается сблизиться со своей героиней, а ночью – рисует ее по памяти. Учитывая, что ЛГБТ-отношения и гендерфлюидность – не последние по важности темы для режиссера, легко предположить, что отношения девушек перерастут в нечто более интимное и, вероятно, более трагическое.

«Лапочка» (Papicha)

Режиссер: Муния Меддур Жанс

Производство: Франция, Алжир, Бельгия, Катар

Секция: «Особый взгляд»

Еще один фильм программы, посвященный трагическим последствиям консервативной революции, но на этот раз местом действия стал Алжир 90-х, где непокрытая голова могла навлечь на женщину в лучшем случае позор. Главная героиня «Лапочки» – 18-летняя Неджма, увлеченная миром моды. Отрицая диктаторские запреты, она с друзьями продолжает жить нормальной студенческой жизнью и даже решает в пику радикалам провести собственный показ мод. Десять лет назад Муния Меддур выступала ассистенткой на площадке «Хитмэна» – фильма ее мужа, Ксавье Жанса. По-видимому, после Канн (и особенно после попыток Жанса снимать комедии) в режиссерской семье наметился новый лидер.

«Любовь моего брата» (La Femme de mon frère)

Режиссер: Мония Шокри

Производство: Канада

Секция: «Особый взгляд»

Драмеди о том, как непросто взрослеть, если вот-вот начнешь стареть: из-за отсутствия работы 35-летняя София вынуждена переехать к своему старшему брату Кариму. Судя по тому, как трепетно эти двое относятся друг к другу, странно, что природа не задумала их близнецами. Впрочем, у природы другой фокус в рукаве: Карим, земную жизнь пройдя до половины без второй половины, впервые влюбляется – к тому же во врача своей сестры. «Любовь моего брата» – полнометражный режиссерский дебют актрисы Монии Чокри, для которого она сама написала сценарий: Ксавье Долан, который в начале 2010-х снимал ее в своих фильмах, может гордиться подопечной.

«Поделиться» (Share)

Режиссер: Пиппа Бьянко

Производство: США

Секция: специальные показы

Премьера этой драмы – полнометражной версии одноименного короткого метра, снятого Пиппой Бьянко в 2015 году, – состоялась в январе на «Сандэнсе», но поговорить о ней еще раз будет не лишним. 16-летняя Мэнди (Рианн Баррето) обнаруживает в интернете видео, на котором ее подвергают сексуальному насилию. Событий той ночи она не помнит. Ролик, однако, обретает сомнительную популярность, когда ровесники героини начинают делиться им друг с другом. Незащищенность подростков в цифровую эпоху – тема, которую активно поднимает как массовое искусство («13 причин почему» и иже с ними), так и фестивальное кино, и «Поделиться» справился с ней так удачно, что стал одним из двух фильмов, купленных на «Сандэнсе» привередливым HBO.

«Бык» (Bull)

Режиссер: Энни Силверстайн

Производство: США

Секция: «Особый взгляд»

С кем общаться 14-летней девочке, если товарищей подходящего возраста в округе нет, а мама мотает срок в тюрьме? Вариант ответа «со взрослым дядькой из местного родео» может прозвучать подозрительно и для зрителей, и для местных соцслужб, но на деле эти двое и впрямь находят общий язык. Неудавшегося ковбоя сыграл Роб Морган (офицер Пауэлл из «Очень странных дел»). До того, как стать режиссером, Энни Силверстайн десять лет работала с молодежью в резервациях, так что и впрямь кое-что смыслит в буднях неприкаянных подростков (в ее прошлой короткометражке Skunk, к примеру, 14-летняя девочка выручала своего питбуля из бойцовского ринга).

«Лед в огне» (Ice on Fire)

Режиссер: Лейла Коннерс

Производство: США

Секция: Специальные показы

Среди спецпоказов этого года неожиданно затесалась документалка о глобальном потеплении. В своем недавнем интервью австрийский документалист Николаус Гейрхальтер («Земля») заявлял, что раны, наносимые природе, необратимы, но создательница «Льда в огне» Лейла Коннерс в этом сомневается. Она задается вопросом: можно ли не уменьшить, не отрегулировать, не стабилизировать, а обратить вспять изменение климата? Производством ленты занималась компания Леонардо Ди Каприо Appian Way, которая год от года являет миру все более нетривиальные документалки (вспомнить хоть недавнюю «Борьбу» о полузабытом польском художнике-провокаторе Станиславе Шукальском).

Читайте в ближайшем времени на «Телекритике» обзор самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля.