Камера, мотор, карантин. Как продакшены и дистрибьюторы перестраивают свою работу

Из-за COVID-19 мировые кинокорпорации вынуждены замораживать свои проекты и отменять съемки. Десятки проектов перенесены на неопределенные даты, а рекламные бюджеты предстоящих премьер выброшены в мусорку. Большинство сериалов Netflix, включая новые сезоны «Очень странных дел», «Ведьмака» — на паузе, HBO отложил съемки нового эпизода «Друзей» и продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона. Под карантин попали и четвертая «Матрица», съемки которой остановили в Берлине, экранизация видеоигры Uncharted, а также «Фантастические твари 3». Amazon также пострадал: съемочная группа из 800 человек в Новой Зеландии остановила производство сериала «Властелин колец». Disney вовсе подвинул рекордное количество картин: «Питер Пэн», «Русалочка», новый «Один дома» и ряд других проектов. Этот список можно расширить и на несколько абзацев.

Кроме того, студиям пришлось отложить релизы уже снятых кинопроектов, так как кинотеатры большинства регионов закрыты или ограничивают количество людей в зале. Так, премьеры перенеслись у не менее внушительного количества фильмов: Disney перенесла «Черную вдову», «Историю Дэвида Копперфильда», триллер «Женщина в окне» и «Мулан», а Universal перенесла «Миньонов» и «Троллей».

За этим последовали миллионы убытков. Но, немного помешкав, студии решились на отважный шаг и перенесли некоторые премьеры в онлайн, вместо стандартных кинотеатров. Таким образом они частично возместят убытки и порадуют зрителей, которые десятки лет просили ускорить процесс выхода кинотеатральных премьер на стриминговых платформах. Теперь «Тролли: мировой тур» от Universal будет доступен в день релиза на стримингах. Его можно будет приобрести в США за $19,99. К студии присоединились и другие: Warner Bros. предложит к просмотру «Хищных птиц», которые слабо показали себя в прокате. Disney презентовали цифровой релиз «Вперед» 20 марта, а 3 апреля мультфильм появится в сервисе Disney+ в США.

Что до украинских киностудий и дистрибьюторов — кинотеатральные премьеры тоже переносятся, а украинские онлайн-платформы загружают больше контента и предлагают скидки на подписку, агитируя легальный просмотр. Но переносить всецело премьеру в диджитал пока никто не осмелился. Возможно, отчасти из-за того, что создатели еще не готовы к этому.

А тут еще и Минфин решил урезать финансирование более чем на половину на ряд культурных проектов, среди которых и деятельность Госкино. Комитет ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики подготовил заявление, в котором отметил, что такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны и призвал Минфин не принимать таких решений без консультаций. Украинские кинематографисты в свою очередь обратились к Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с открытым письмом относительно ситуации с финансированием украинской кинематографической отрасли.

Как во время карантина перестраивают свою работу продакшен-студии и дистрибьюторы Украины? Какие убытки они понесли или ожидают понести? «Телекритика» собрала опыт трех продакшенов и двух дистрибьюторов, которые рассказали, как они справляются с работой во время коронавируса. В частности, «Телекритика» интересовалась, как продакшены и дистрибьюторы переформатировали свою работу в условиях карантина, какая ситуация со съемками (пришлось ли останавливать производство?), какие убытки компании уже ощущают и что ждет индустрию в дальнейшем.

Star Media

Генеральный директор кинокомпании Star Media, Ольга Пантелеймонова: «В связи с введением карантина и ряда ограничений мы максимально перестроили работу офиса. Перевели сотрудников на удаленную работу в тех секторах, где это было возможно, составили графики работы постпродакшена, чтобы не останавливать производственный процесс. Для нас важно сохранить рабочие процессы и нашу команду.

Но очень «болезненно» для нас то, что мы остановили съемки проектов. Такая ситуация у всей индустрии. Можно сказать, это не просто стресс, а катастрофа. Но при этом мы делаем все, чтобы сохранить людей, ведь мы обязаны оставаться крепкой частью экономики. Еще немного — и это будет невозможно. Необходимо срочно восстановить активные фазы производства, иначе индустрии очень долго придется становиться на рельсы снова. Мы не такая сфера, которая сможет на следующий же день открыться и возобновить бизнес. Съемки — это очень сложный процесс, как в организации, так и в ее подготовке, которую придется проводить заново.

Кино — это десятки тысяч рабочих мест. И это десятки-сотни миллионов долларов, которые тратят в стране, так как это очень дорогое производство!

Кроме того, что до господдержки: говоря о том, что индустрия должна продержаться на коммерческих ресурсах, лишая ее господдержки, важно понимать, что коммерческие проекты и поддержка государства — это взаимосвязанные сферы. Да и откуда же взяться коммерческим средствам, если остановились все? На мой взгляд, чтобы поддержать киноиндустрию, было бы правильно сократить налоги для такой сферы вместо того, чтобы урезать господдержку, без наличия которой индустрия не сможет реализовать многие проекты. Господдержка и частично сокращенные налоги по сфере — это будет оптимальный баланс, который сохранит рабочие места, а рынок обеспечит деньгами. Такие меры предпринимает весь мир, дотируя бизнес, понимая, как важно не лишить экономику денег».

Студия «Квартал 95»:

«Работа над фильмами и сериалами ведется дистанционно. Кинопроекты «Квартала» сейчас находятся на стадии препродакшена. Авторы работают над сценариями и идеями. Съемки запланированы на более поздние сроки, сейчас ведутся подготовительные работы. Об убытках говорить еще рано».

Кинокомпания Film.ua:

«На время проведения мероприятий по предотвращению распространения вируса COVID-19 FILM.UA Group перешла на дистанционный режим работы. Мы придерживаемся всех рекомендаций МОЗ Украины по обеспечению безопасности наших сотрудников.

Но это не значит, что группа в отпуске. Мы любим нашу работу и продолжаем оставаться вашим надежным партнером.

Рады сообщить вам, что нам удалось полностью сохранить мощности нашего постпродакшен-направления. Как и раньше мы предоставляем все сервисы на высшем уровне.

Наше дистрибьюторское направление продолжает работать с портфелем разнообразного контента.

Мы понимаем вызовы, с которыми столкнулась индустрия в масштабах всего мира. Но абсолютно уверены в том, что контент всегда будет нужен, потому что хорошие истории необходимы людям так же, как хлеб, вода, безопасность и здоровье.

Поэтому мы продолжаем работать над девелопментом новых проектов и приглашаем вас вместе создавать удивительный контент, готовить заявки, разрабатывать тритмент, писать сценарии».

Arthouse Traffic

Директор Arthouse Traffic Денис Иванов: «С понедельника (16 марта — ред.) в связи с введением карантина и с заботой о безопасности и здоровье работников и их близких все сотрудники компании Arthouse Traffic работают в удаленном режиме. На прошлой неделе было принято решение о переносе ряда наших событий, а именно Фестиваля европейского кино, который должен был начаться 19 марта и охватить шесть городов на востоке Украины, фестиваля «Французская весна» и ее кинопрограммы, фестиваля «Украинская весна», который должен был пройти с 27 по 29 марта в Брюсселе, а также второго киноклубного фестиваля «Новое украинское кино». Мы сейчас обсуждаем новые даты проведения этих событий и объявим их, как только ситуация в стране и мире стабилизируется. Также пришлось отменить спецпоказы черно-белой версии оскаровского хита — фильма «Паразиты» режиссера Пон Джун Хо и перенести прокат фильма «Крошка зомби», старт которого был запланирован на 12 марта.

В данный момент мы готовимся к прокату наших апрельских проектов — французской романтической комедии «Нотр-Дам» и драмы Роя Андерсонна «О бесконечности», которые должны выйти на широкие экраны соответственно 2 и 16 апреля. 10 апреля должен стартовать девятый Фестиваль австрийского кино, но мы не исключаем возможности его переноса в случае обострения ситуации. Впрочем, компания продолжает свою работу, мы корректируем рекламные кампании, активно готовимся к выпуску запланированных релизов и проведения фестивалей. Мы готовы стартовать с нашими проектами, как только отменят карантин и ограничения проведения массовых мероприятий.

Кроме того, усилена работа отдела продаж телеправ и нью-медиа. 13 марта вместе со стриминговой платформой Takflix мы выпустили в онлайн-прокат украинскую драму Марыси Никитюк «Коли падать дерева». Также недавно прошла онлайн-премьера фильма «Додому» Наримана Алиева, который появился на платформе oll.tv 18 марта. На этой же платформе с 18 марта будет выходить ряд громких украинских релизов из нашего каталога. А на этой неделе на oll.tv состоится онлайн-премьера хитовой украинской комедии «Мои думки тихі» Антонио Лукича.

Volga film distribution

Директор Volga film distribution Вероника Ясинская прокомментировала текущее положение так: «Начну с того, что наш дружный небольшой коллектив «Вольга Україна» в полном составе ушел на удаленную работу. Самоизоляция — это четкая социальная позиция каждого из нас. Все эти популярные вопросы о том, как выстроить работу, имеют понятные ответы: уже выстроенные системы постановки задач и мониторинга перенеслись из офиса — домой («Битрикс», почта, Telegram для уточнений), совещания переведены в онлайн-режим.

А теперь переходим к действительно интересующей большинство части рассказа: кризису. Безусловно — это вопрос всеобъемлющий. В киномире сложилась своя глобальная функционирующая экосистема: студии, дистрибьюторы, кинотеатры, кинорынки, фестивали, VOD-платформы. Такая встряска и такие потери не могут пройти бесследно. Кинотеатры закрываются во всем мире, премьеры переносятся, некоторые студии выкладывают совсем новые релизы на VOD, новые производства приостанавливаются — все это оценивают в потенциальные свыше $20 млрд убытков только для Голливуда. Еще до закрытия и ограничений работы кинотеатров — последний уик-энд показал самые низкие цифры американского проката за 20 лет. Вдуматься только — люди охотнее шли в кинотеатры после терактов 11 сентября.

Что до релизов нашей компании: на момент наступления кризиса в прокате продолжали по-настоящему триумфально шагать «Джентльмены» Гая Ричи — фильм, который стабильно приносил кинотеатрам кассу последние 7 недель. Эти недели и без коронавируса были очень сложными для кинотеатров. В прокате не было хитов вроде фильма Ричи на каждый уик-энд. Но, благо, были изо дня в день «Джентльмены» с их минимальным падением. Не хвастовства ради, но не помню подобного кейса со следующей инфографикой падений (называю weekends drop): -12%, -25%, -30%, -33%, -18%. И только уик-энд 12 — 15.03 обвалил украинский рынок кинопроката на 90%.

В праздничный уик-энд 8 марта у нас стартовала украинская комедия «Свидание в Вегасе», прокат которой теперь окончен, едва начавшись, хотя у фильма был шанс показывать динамику проката еще не один уик-энд. Даже больно говорить об арт-сказке «Пиноккио» Маттео Гарроне — ее прокат по сути даже и не начался как следует, он попал как раз под закрытие кинотеатров. Мы были одними из немногих дистрибьюторов, кто не перенес премьеру нового фильма с 12.03, в том числе для поддержки работы оставшихся кинотеатров. Это был рекордно низкий бокс-офис, что подпадает под общемировую тенденцию. Вдуматься только — 4 млн грн за уик-энд, это в десять раз меньше показателя далеко не самого успешного уик-энда в году. И это чистый убыток для нас, как дистрибьютора.

Что же дальше… Мы не приостанавливаем свою работу, прекрасно понимая, как будет необходим новый кинопродукт для кинотеатров и наш приоритет — оперативно и качественно его подготовить к окончанию карантина. Как для широкой аудитории, так и для различных нишевых ЦА.

Отдельный вопрос — релизы, которые должны были выйти в период карантина, в связи с их подготовкой издержки мы уже понесли. Будем руководствоваться спросом, конкурентной средой и партнерской поддержкой.

Важно понимать, что — да, у дистрибьютора значительно меньше сотрудников и нет счетов за аренду, сопоставимых с кинотеатральными сетями, но покупка прав на кинофильм, полный цикл работ от адаптации, производственных затрат до реализации маркетинговой кампании — это серьезные! (читать миллионные) затраты дистрибьютора, без которых конечная работа кинотеатров также по сути невозможна. Экосистема в действии.

Партнеры-кинотеатры, мы сделаем все возможное, чтобы с нашей стороны вы были обеспечены контентом для широкого проката в оперативные сроки. Из кризиса мы выйдем только вместе. Поэтому и мы надеемся на то, что обязательства будут выполнены перед нами. Буду говорить прямо: без выполнения обязательств кинотеатрами перед дистрибьюторами пережить этот период, восстановиться и качественно подготовить сильные релизы — сложная задача.

Мы остаемся открыты и прозрачны для вас, и мы работаем на полную мощность несмотря на потенциальные трудности.

Весь наш коллектив настроен на максимально возможную самоизоляцию — как главную социальную норму сегодня, и на максимальную продуктивность — как дань нашей любимой работе и индустрии».

«Телекритика» продолжает следить за изменениями на рынке в период пандемии коронавируса.

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