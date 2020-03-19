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HBO отложил производство новой серии «Друзей»
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HBO отложил производство новой серии «Друзей»

от Telekritika
Telekritika 543

Из-за коронавируса.

Учитывая текущее состояние глобальной пандемии коронавируса, производство специального выпуска «Друзей» было отложено как минимум до мая. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Серию должны были снимать с 23 марта на одной из сцен студии Warner Bros. Studio в Бербанке. Официальная дата новых съемок неизвестна.

Представители HBO Max и продюсеры Warner Bros. TV отказались от комментариев.

Специальное воссоединение «Друзей» готовилось для эксклюзивного показа к запуску HBO Max, однако на данный момент неясно, успеют ли к тому моменту закончить работу над проектом.

Напомним, в феврале HBO официально подтвердил информацию о выпуске нового эпизода «Друзей». Шесть главных звезд сериала и создатели комедии NBC из Warner Bros. TV заключили соглашения об участии в съемке для платформы HBO Max. Серия вместе со всей библиотекой Friends должна была быть доступна в мае, когда стример официально запустится. Источники сообщают, что запуск HBO Max по-прежнему намечен на запланированную дату.

Фото: NBC

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