HBO отложил производство новой серии «Друзей»

Учитывая текущее состояние глобальной пандемии коронавируса, производство специального выпуска «Друзей» было отложено как минимум до мая. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Серию должны были снимать с 23 марта на одной из сцен студии Warner Bros. Studio в Бербанке. Официальная дата новых съемок неизвестна.

Представители HBO Max и продюсеры Warner Bros. TV отказались от комментариев.

Специальное воссоединение «Друзей» готовилось для эксклюзивного показа к запуску HBO Max, однако на данный момент неясно, успеют ли к тому моменту закончить работу над проектом.

Напомним, в феврале HBO официально подтвердил информацию о выпуске нового эпизода «Друзей». Шесть главных звезд сериала и создатели комедии NBC из Warner Bros. TV заключили соглашения об участии в съемке для платформы HBO Max. Серия вместе со всей библиотекой Friends должна была быть доступна в мае, когда стример официально запустится. Источники сообщают, что запуск HBO Max по-прежнему намечен на запланированную дату.

Фото: NBC

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