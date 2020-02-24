Новый эпизод «Друзей» выйдет в мае 2020-го

Warner Media официально подтвердил выпуск специального эпизода сериала «Друзья» спустя 15 лет после окончания шоу.

Весь основной каст сериала (Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер) подтвердил свое участие в сьемках.

Премьера часовой картины запланирована на май 2020-го года эксклюзивно на платформе HBO Max.

Режиссером и исполнительным продюсером выступит Бен Уинстон, к которому присоединятся создатели «Друзей» Кевин Брайт, Марта Кауфман и Дэвид Крейн.

Недавно сериал «Друзья» праздновал 25 годовщину выхода на экраны. Он является одним из самых рейтинговых шоу на телевидении для своей первоначальной сети, и его по-прежнему покупают для трансляции на других потоковых сервисах. Шоу получило «Эмми» в номинации за «Выдающийся комедийный сериал», а Дженнифер Энистон и Лайза Кадроу победили в номинации «Лучшая актриса».

Напомним, ранее стало известно, что стриминговый сервис HBO Max ведет переговоры о съемках нового эпизода комедийного сериала «Друзья».

Фото: NBC

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