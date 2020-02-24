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Новый эпизод «Друзей» выйдет в мае 2020-го

от Telekritika
От Telekritika 1595
Главная Кино Новый эпизод «Друзей» выйдет в мае 2020-го

Недавно сериал праздновал 25 годовщину выхода на экраны.

Warner Media официально подтвердил выпуск специального эпизода сериала «Друзья» спустя 15 лет после окончания шоу.

Весь основной каст сериала (Дженнифер Энистон, Мэтт Леблан, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер) подтвердил свое участие в сьемках.

Премьера часовой картины запланирована на май 2020-го года эксклюзивно на платформе HBO Max.

Режиссером и исполнительным продюсером выступит Бен Уинстон, к которому присоединятся создатели «Друзей» Кевин Брайт, Марта Кауфман и Дэвид Крейн

Недавно сериал «Друзья» праздновал 25 годовщину выхода на экраны. Он является одним из самых рейтинговых шоу на телевидении для своей первоначальной сети, и его по-прежнему покупают для трансляции на других потоковых сервисах. Шоу получило «Эмми» в номинации за «Выдающийся комедийный сериал», а Дженнифер Энистон и Лайза Кадроу победили в номинации «Лучшая актриса».  

Напомним, ранее стало известно, что стриминговый сервис HBO Max ведет переговоры о съемках нового эпизода комедийного сериала «Друзья». 

Фото: NBC

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