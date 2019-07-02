🎸 Энсел Эльгорт или Майлз Теллер: названы претенденты на роль Элвиса

Режиссер Баз Лурман сократил число претендентов на роль Элвиса Пресли до пяти человек. В их числе оказались актеры Майлз Теллер, Энсел Элгорт, Аарон Тейлор-Джонсон, Остин Батлер и певец Гарри Стайлз. Ранее на роль менеджера Пресли полковника Тома Паркера был утвержден Том Хэнкс.

Самые вероятные «Элвисы» – это Энсел Элгорт, который сейчас задействован в ремейке классического мюзикла «Вестсайдская история» Стивен Спилберга, и Майлз Теллер, которого один из персонажей медитативного «Слишком стар, чтобы умереть молодым» сравнивал по красоте с «королем рок-н-ролла».

Кроме них остаются еще Стайлз, Тейлор-Джонсон и Батлер. Первый, помимо того, что является профессиональным исполнителем, отметился ролью в «Дюнкерке» Кристофера Нолана. Тейлор-Джонсон десять лет назад сыграл роль молодого Джона Леннона в музыкальном фильме своей жены, а Батлер – воспитанник Disney Channel, на коротом поют все, включая животных.

Новый фильм База Лурмана («Мулен-Руж», «Большой Гетсби») расскажет о восходе популярности Пресли и его закате, а также об отношениях между ним и его менеджером Томом Паркером.

Также не пропустите 5 причин посмотреть сериал «Самый громкий голос», в коротом «злого гения» американского ТВ сыграл Рассел Кроу.

Фото: Getty Images